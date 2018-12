Oytener Pestalozzihalle bleibt eine Festung

Oyten - Es bleibt dabei: Die Damen des Handball-Oberligisten TV Oyten II sind in dieser Saison in eigener Halle eine Klasse für sich. Das bekam auch Lokalrivale SV Werder Bremen II schmerzvoll zu spüren. Der Tabellendritte musste sich Sonntagabend mit einer deutlichen 29:39 (16:22)-Niederlage im Gepäck auf die kurze Heimreise machen.

Kein Wunder, dass Oytens Trainer Jens Dove im Anschluss voll des Lobes war: „Es ist einfach unglaublich, was für eine Entwicklung diese Mannschaft genommen hat. Die heutige Leistung war dann der bisherige Höhepunkt. Das war einfach unbeschreiblich!“ Lediglich mit den ersten 15 Minuten zeigte sich Dove etwas unzufrieden. „Da haben wir viel zu nervös agiert. Dabei bestand dazu doch überhaupt kein Grund. Schließlich haben wir bis dato zu Hause doch alles gewonnen.“ Doch nach dem 7:10 (14.) und einer kleinen Korrektur in der Deckung gab es kein Halten mehr für den TVO. Großen Anteil daran hatte Routinier Susanne Tauke, die nicht nur im Rückraum geschickt die Fäden zog, sondern auch als Torschützin glänzte. Bereits zur Pause führte Oyten deutlich mit 22:16. In der zweiten Halbzeit sorgte das Dove-Team dann frühzeitig für klare Verhältnisse, war spätestens mit dem 30:20 (42.) alles gelaufen. Dove: „Danach habe ich viel gewechselt, ohne dass es zu einem Bruch gekommen ist.“

Tore TV Oyten: Tauke (10/3), Engelhardt (5), Pleß (5), Schnaars (3), Ankersen (5), Stoffel (2), Johannesmann (5/1), T. Otten (2), Hemmerich (1), Wendt (1). J kc