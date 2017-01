Das Oytener Lazarett lichtet sich langsam

Keeperin Romina Kahler steht Knie-OP bevor

+ Romina Kahler

OYTEN - Auch die kurze Pause durch die Weihnachtsfeiertage soll den Handball-Drittligisten TV Oyten nicht von seinem Weg abbringen. Klares Ziel für den souveränen Tabellenführer ist natürlich die Festigung des Platzes an der Sonne und damit folgerichtig die Meisterschaft.

„Doch für unser große Ziel müssen wir jetzt im neuen Jahr hart ins Training einsteigen. Unsere Verletzten haben natürlich alle Zeit der Welt“, lässt TVO-Übungsleiter Sebastian Kohls wissen. Der 40-jährige Handball-Fachmann freut sich aber, dass sich das Lazarett langsam lichtet. So hat Rückraum-Allrounderin Pia Marie Franke grünes Licht für ihren Einsatz gegeben, wenn am 15. Januar der TSV Travemünde seine Visitenkarte beim Tabellenprimus abgibt. Youngster Anna Lena Meyer braucht zwar noch ein wenig mehr Sicherheit, „doch nach ihrer langen Leidensgeschichte sind beide endlich so gut wie durch“, freut sich der engagierte Kohls. Auch die bundesligaerprobte Jana Kokot ist in der Regenaration und wieder voll belastbar nach vier Wochen Zwangspause. Kohls ist jedoch vorsichtig: „Ich bin zwar guter Dinge, dass Jana demnächst wieder dabei ist. Allerdings müssen wir den Heilungsprozeß beobachten.“ Ein solcher Prozeß dürfte bei Keeperin Romina Kahler, die Mitte Januar am Knie operiert wird, erst später einsetzen. Laut Kohls müssen dabei vier Ampeln für einen Wiedereinstieg auf Grün stehen. Grünes Licht müsse vom Teamarzt, vom Physiotherapeuten, vom Trainer und am wichtigsten von der Spielerin selber vom Kopf her für einen Einsatz kommen. J bjl