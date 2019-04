TV Oyten: Mit Winkelmann die Talfahrt stoppen

+ Marius Winkelmann

Oyten – Mit fünf Pleiten in Folge hat das Nervenkostüm gelitten. Axel Sammrey, Trainer des Bezirksligisten TV Oyten, weiß also um die mentale Verfassung seiner Elf. Und so hofft der Verdener, dass im Nachholspiel heute Abend (19.30 Uhr) beim VSK Osterholz die Talfahrt gestoppt wird. Seine Forderung: „Wir müssen versuchen, uns cleverer anzustellen, damit die individuellen Fehler und Unkonzentriertheiten wie in Ottersberg nicht schon wieder passieren.“ Einfach gesagt, aber sein Team sei jung und derzeit nicht eingespielt.