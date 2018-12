Uwe Wiesner legt seine Meisterprüfung ab

Oyten - Uwe Wiesner vom Judoverein „Enjoy Judo“ in Oyten hat es endlich geschafft. Nach über drei Jahren harter Vorbereitungszeit bestand er nunmehr die Schwarzgurt-Meisterprüfung mit Partner Manfred Schwarzer (ebenfalls Enjoy Judo), der im Juni bereits seine Meisterprüfung bestanden hatte.

Wiesner hatte bereits eine Teilprüfung im Dezember 2017 bestanden, musste aber die Bodentechnik-Prüfung noch absolvieren. Mit Partnerin Tanja Mindermann (Enjoy Judo/Braungurt) trainierte er in jeder freien Minute neben Job und Familie. In verschiedenen Vereinen, wie in Brinkum oder bei OT Bremen holte sich der Judoka sein Wissen und auf etlichen Techniklehrgängen in Bremen, sodass der 58-Jährige sehr stolz auf seine Laufbahn sein kann. Enjoy-Trainer Andreas Pajer ist ebenfalls mächtig stolz auf seinen Schützling, der in seinem Verein schon insgesamt sechs Meister (Schwarzgurte) ausgebildet hat. Die nächsten Ziele für Wiesner sind ganz klar definiert: Durch Judotraining fit und jung bleiben und lange in der Judofamilie zu leben. Denn Judo ist eine Berufung bis in das hohe Alter.