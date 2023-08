TV Oyten verpasst Turniersieg – aber Thomas Cordes zufrieden

Von: Kai Caspers

Einen Sieg und eine Niederlage gab es für Anna-Lena Meyer und den TV Oyten beim Luxat-Cup. © Hägermann

Mit den Plätzen zwei und drei für die beiden Teams der TV Oyten Vampires endete der Luxat-Cup. Den Turnsieg sicherte sich Oberligist VfL Stade.

Oyten – Zum Turniersieg beim Luxat-Cup hat es für Handball-Drittligist TV Oyten Vampires nicht gereicht. Im entscheidenden Spiel setzte es für die Gastgeberinnen eine 16:21 (9:9)-Niederlage gegen Oberligist VfL Stade. Dennoch zeigte sich Trainer Thomas Cordes nicht unzufrieden: „Wir haben uns gegen Stade deutlich besser als zuletzt in Altencelle präsentiert. Daher war es für mich ein Schritt nach vorne.“

TVO-Trainer lässt gegen Eyendorf viel rotieren

Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams eine Partie auf gutem Niveau. Dank der konzentrierten Deckungsarbeit, in der die Automatismen laut Cordes immer besser greifen, ging es mit einem 9:9 in die Pause. „In der zweiten Hälfte habe ich dann taktisch einiges probiert. Vorne hat es gut geklappt, doch dafür haben wir das eine oder andere Gegentor zu viel bekommen“, begründete der TVO-Trainer die letztliche Niederlage gegen den Drittliga-Absteiger. Gegen den starken Landesligisten MTV Eyendorf behaupteten sich die Vampires indes mit 24:20 (14:9). Den Grundstein legten die Gastgeberinnen dabei in der ersten Hälfte. Nach dem Wechsel bekamen dann in erster Linie die Spielerinnen ihre Einsatzzeiten, die gegen Stade nicht so viel auf der Platte gestanden hatten. Cordes: „Da haben dann einige auf Positionen nebeneinander gespielt, die es so zuvor noch nicht gegeben hatte. Daher hat natürlich nicht alles geklappt. Aber der Sieg war am Ende ungefährdet.“

Sebastian Kohls sieht noch viel Arbeit

Auch Sebastian Kohls, Trainer des TV Oyten II, zog ein positives Fazit. Gegen Eyendorf feierte seine Mannschaft einen knappen 19:18 (8:10)-Erfolg, und gegen Stade setzte es eine 22:27 (13:12)-Niederlage. „Eyendorf kennen wir ja noch aus der vergangenen Saison. Die Truppe ist unangenehm zu spielen. Das hat die erste Halbzeit gezeigt“, so Kohls nach dem 8:10-Rückstand. Deutlich präsenter und besser agierte der Oberliga-Aufsteiger in der zweiten Partie gegen den Ligarivalen aus Stade. Auch wenn es am Ende trotz der 13:12-Führung zur Pause nicht zum Sieg reichte. Bitter aus Sicht der Gastgeberinnen. Maite Waterkamp musste verletzt ausscheiden. Kohls: „Das waren gute Testspiele. Aber wir haben bis zum Saisonstart noch viel zu tun.“ kc