Oyten: Test gegen USA Vorbereitungs-Highlight

Oyten - Neue Wege beschreitet Handball-Drittligist TV Oyten, der erstmalig in der West-Staffel unterwegs sein wird. Und mit dem VfL Oldenburg II sowie dem BV Garrel sind nur zwei alte Bekannte dabei. Ansonsten treffen die Vampires auf neue Gegner wie 1. FC Köln 01/07, SG Menden Sauerland Wölfe, TSV Bonn rrh. 1897/07 oder TV Aldekerk 07. Ganz zu schweigen von den Bundesliga-Reserven aus Dortmund, Blomberg-Lippe und Leverkusen.

„In dieser neuen Liga kann wirklich alles passieren. Doch mein junges Team soll richtig Gas geben“, hofft der neue Übungsleiter Jörg Leyens, dessen Verlängerung seiner A-Lizenz unmittelbar bevorsteht, auf spannende Partien. Bereits einmal stand Leyens als Trainer beim TVO an der Seitenlinie, er ist optimistisch, dass die Trainingslager in Oyten und Bad Bentheim ihre Wirkung nicht verfehlen. So soll auch das Hoch-Intensitäts-Intervall-Training (HIIT) sein Scherflein zum Saisonerfolg beitragen, wobei sich extreme kurze Belastungen mit kurzen Pausen abwechseln: „Es werden in einem Ferientrainingsprogramm drei Einheiten pro Woche durchgezogen, wobei die Schwerpunkte auf Athletik, Schnelligkeit und Ausdauer in kurzen Intervallen liegen.“ Das neue Spielsystem orientiert sich am Ballgewinn – und dann soll die Post nach vorne abgehen.

Für den 60-Jährigen, der von Co- und Torwarttrainer Sören Boettcher bestens unterstützt wird, startet das Abenteuer 3. Liga West am 16. September beim HSV Solingen Gräfrath 76. Eine Woche später steht die Heimpremiere gegen den Aufsteiger TVE Netphen an. Leyens: „Es ist immer etwas Besonderes, sich erstmalig seinem eigenen Publikum im Pflichtspiel zu präsentieren.“

Verbunden mit Neuzugang Bryana Newbern, die es als Keeperin immerhin zur US-Nationalspielerin gebracht hat, schließt sich auch der Kreis zum Höhepunkt der Vorbereitung. In Absprache mit der Gemeinde Oyten und Organisatorin Patricia Lange ist es gelungen, Team USA für einen Test am 31. Juli zu verpflichten. „Bryana stellte den Kontakt her, für meine junge Mannschaft ist das ein Highlight. Bei uns gibt es einen großen Umbruch, wir können nicht nur wegen der Eingruppierung in eine neue Liga eine spannende Saison erwarten“, weiß Leyens. J bjl