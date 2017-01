TV Oyten hat mit Sammrey die Landesliga im Visier

Fußball-Coach verlängert vorzeitig für zwei weitere Jahre / Zwei Youngster zurück

+ © von Staden Axel Sammrey unterschrieb jetzt einen Zwei-Jahres-Vertrag beim TV Oyten. © von Staden

Oyten - Vor fast genau zwei Jahren entschied sich Trainer-Routinier Axel Sammrey, unter seinem Oberliga-Engagement beim TSV Ottersberg einen Schlussstrich zu ziehen und sich auf das Abenteuer beim damaligen Kreisligisten TV Oyten einzulassen. Gestern nun verriet TVO-Fußball-Boss Günter Klann, dass er sich mit Sammrey bereits jetzt auf zwei weitere Jahre geeinigt hat. Und er machte auch kein Geheimnis daraus, „dass die Bezirksliga für uns keine Endstation sein soll!“

Sammrey, der am 16. Januar seinen 60. Geburtstag feiern wird, weiß natürlich genau, „dass die Bezirksliga immer stärker wird und da kommende Saison eventuell zwei Landesliga-Absteiger in unsere Liga kommen werden, die ein richtiges Kaliber sind.“ Doch Klann machte deutlich, „dass wir uns doch Ziele setzen müssen. Und die heißen spätestens ab der übernächsten Saison Landesliga!“ Dabei setzt der Fußball-Chef voll auf seinen Coach, sagt: „Wir haben bisher eine außergewöhnlich gute Zusammenarbeit gepflegt, die enorm erfolgreich war. Jetzt gilt es natürlich, sich erst einmal in der Bezirksliga zu etablieren. Doch dann müssen wir, Vorstand, Förderverein als auch Trainer-Team, unserer jungen Mannschaft mit allen Mitteln ermöglichen, den nächsten Schritt zu machen.“

Dass seine 1. Herren noch in den Abstiegsstrudel als derzeitiger Fünfter der Tabelle rutschen könnte, glaubt Klann dabei nicht. Auch mit Abdoul Bouba, erst zu Saisonbeginn als Reserve-Trainer beim TVO angeheuert, will Klann unbedingt verlängern. „Denn seit er da ist, ruft unsere Zweite endlich ihr vorhandenes Potenzial auch ab. Ich bin sehr optimistisch, dass auch Abdoul uns noch länger erhalten bleiben wird.“ Personell wird sich indes wenig beim TVO ändern. Hinzu kommen in den nächsten tagen dabei die beiden Youngster Patrik Kuhna (21, nach USA-Aufenthalt) sowie Anton Strodthoff (18), der sechs Monate in Ecuador weilte. vst