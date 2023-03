TV Oyten: Weibliche B-Jugend gewinnt locker 29:22

Sah einen guten Auftritt: Oytens Carolin Sunder. Archiv © Hägermann

Mit einem nie gefährdeten 29:22 (15:12)-Sieg schickte die weibliche B-Jugend des TV Oyten die HG Bremerhaven auf die Heimreise. Damit wurde auch das Rückspiel in der Handball-Verbandsliga gewonnen.

Oyten - Das Team von Trainerin Carolin Sunder lag bereits nach zehn Minuten nach drei Toren in Folge 8:3 vorne. Bis zum Wechsel konnten die Gäste noch auf 12:15 verkürzen.

Nach einem guten Start in die zweiten 25 Minuten lag die Heimsieben schnell 21:14 (34.) in Front. Bei dieser Tordifferenz blieb es. Alle Feldspielerinnen trugen sich in die Torschützenliste ein. „Das Tempospiel hat mit gefallen und Marie Ast machte in der zweiten Hälfte ein gutes Spiel im Tor“, fiel die Analyse von Carolin Sunder positiv aus.

Tore TV Oyten: Svea Helmke (5/1), Hannah Leontine Martens (1), Lisa Findeklee (2), Celin Bielefeldt (2), Maja Hidde (5), Lina Sophie Schlenker (4), Mia Geßler (2), Felina Bartels (3/1), Amelie Nienhaber (3), Luisa Ohlinger (1), Maite Waterkamp (1). bos