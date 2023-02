TV Oyten kriecht auf dem Zahnfleisch – 22:52

Von: Ulf Horst von der Eltz

Wechselte auf die halbrechte Position: Oytens angeschlagener Anton Zitnikov. Der Aufsteiger ging personell gebeutelt in Habenhausen 22:52 unter. Archiv © Hägermann

Am Ende brachen alle Dämme: Handball-Oberligist TV Oyten ging am Sonntagabend gleich mit 22:52 (7:24) beim ATSV Habenhausen unter.

Oyten – „In den letzten Minuten standen wir mit fünf Feldspielern auf der Platte. Ich wollte kein Risiko mehr eingehen, nachdem wir ohnehin schon auf dem Zahnfleisch gekrochen sind“, relativierte Coach Marc Winter das deftige Ergebnis.

Die dezimierte Truppe, in der mit Timo Blau bereits ein wichtiger Akteur gefehlt hatte, erwischte es beim Titelaspiranten während der Partie noch schlimmer. Mattis Brüns verletzte sich nach einer Viertelstunde an der Leiste, Robin Hencken nach 45 Minuten am Fuß – und kurz vor Schluss musste auch noch Ole Lübbers mit einer Blessur an der Hand aufgeben.

Brüns, Hencken und Lübbers verletzen sich

Zu Beginn der Partie machten die Oytener einen passablen Eindruck. Bei sechs guten Chancen standen Latte oder Innenpfosten im Weg, darüber hinaus wurde ein Siebenmeter verworfen. „Wenn es dann nach einer Viertelstunde statt 12:2 nur 12:8 gestanden hätte, wäre das Ergebnis sicherlich nicht so desaströs ausgefallen“, merkte Marc Winter an.

So aber spielte sich der ATSV Habenhausen fast zwangsläufig in einen Rausch, sodass die Trauben für den Aufsteiger noch höher hingen als ohnehin schon. Bis auf 24:7 zogen die Bremer beim Halbzeitpfiff davon.

Im zweiten Abschnitt gelangen den Oytenern dann immerhin 15 Treffer – das Team des Trainergespanns Marc Winter/Lars Müller-Dormann hatte aber natürlich keine Chance mehr auf einen respektablen Ausgang. Der bereits angeschlagene Anton Zitnikov wechselte in die halbrechte Position, Yanik Grobler und Dominik Lange wehrten sich noch nach Kräften. Am Ende hieß es 52:22 für den ATSV.

Tore TV Oyten: Grobler (1), Hencken (1), Lange (2), Dreyer (7/3), Brüns (2), Zitnikov (2), Fischer (4), Precht (1), Lüdersen (1), Lübbers (1).