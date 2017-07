Oytens A-Jugend bereitet sich auf Abenteuer Bundesliga vor

Oyten - Von Björn Lakemann. Die Nachwirkungen der Feier nach dem Aufstieg in die Handball-Bundesliga – sie dürften noch nicht ganz vergessen sein. Dennoch ist bei der A-Jugend des TV Oyten der Alltag schon längst wieder eingekehrt. Schließlich hat das Team um Trainer Thomas Cordes etwas geschafft, was zuvor noch keiner anderen Mannschaft aus dem Kreis Verden gelungen ist. Daher wird auch mit Hochdruck an der Vorbereitung auf die Premierensaison gearbeitet.

Herr Cordes, mal Hand aufs Herz. Welche Platzierung halten sie beim Bundesliga-Debüt für möglich?

Thomas Cordes: „Darauf habe ich erst mal keine Antwort. Es gibt definitiv einige bärenstarke Mannschaften in der Liga. Was das eigene Vermögen angeht, gilt es abzuwarten. Eine erste Tendenz wird es nach Beendigung der Hinrunde geben. Aber was den eigenen Erfolg angeht, will ich den nicht nur an der Platzierung festmachen.“

Am Engagement ihrer Spieler bei acht Einheiten in der Woche dürfte es sicher nicht hapern, oder?

Cordes: „Nein, die Jungs brennen ohne Ende und geben Vollgas. Aber das habe ich in dieser Form auch erwartet. Den Spieler, den ich hier noch extra motivieren müsste, der wäre hier auch am falschen Platz. Die ganze Mannschaft schwebt nach dem Aufstieg noch auf einer Euphoriewelle. Aktuell nimmt das Projekt Bundesliga immer konkretere Formen an. Auch die Professionalität nimmt stark zu. Als Dorfverein acht Trainingseinheiten wöchentlich zu realisieren, ist für unsere Verhältnisse schon eine echte Hausnummer.“

Wo liegen die besonderen Vorzüge ihrer Mannschaft?

Cordes: „Schon in der Relegation war zu erkennen, dass die Deckungsarbeit unsere große Stärke ist. Darüber hinaus sind wir für jeden Gegner nur schwer auszurechnen. Auch wenn wir im körperlichen Bereich sicher noch zulegen müssen, haben wir in jedem Spiel immer bis zur letzten Minute gebisssen.“

In der Relegation hat der Oytener Teamspirit über individuelle Klasse gesiegt. Kann das auch in der Bundesliga reichen?

Cordes: „Derartige Turniere sind sicher nicht mit einer laufenden Bundesliga-Saison zu vergleichen. Dennoch sollte die mannschaftliche Geschlossenheit definitiv ein großes Pfund für uns sein. Allein von den Trainingsumfängen und athletischen Voraussetzungen können wir uns nur bedingt mit Internaten, die etwa 80 Prozent der Gegner haben, vergleichen. Doch in den bisherigen Einheiten haben wir vor allem in Sachen Athletik zugelegt. Gepaart mit Emotionen, Leidenschaft und viel Herz müssen wir den Gegner Paroli bieten und Aufgaben stellen.

+ Im regen Austausch: Oytens Trainer Sören Blumenthal, Thomas Cordes und Lennart Lingener (von links). Es fehlt: Udo Brandt. © Lakemann

Nach der kurzen Pause ging es sofort mit der Vorbereitung los. Worauf freuen Sie sich am meisten, wenn endlich der Startschuss fällt?

Cordes: „Wir haben tatsächlich noch nie so früh mit der Vorbereitung begonnen. Worauf wir uns am meisten freuen, können wir gar nicht sagen. Auf alle Fälle kribbelt es schon. Demnächst geht es mit einer Vielzahl von Testspielen los. Der Auftakt bildet der OHV-Cup in Aurich. Das ist ein reines A-Jugendturnier. Danach geht es gegen diverse Herrenteams aus der Landesliga aufwärts, in denen es um die nötige Wettkampfhärte geht. Da können wir es sicher vielen Teams schwer machen.“

Nach den großen Erfolgen dürfte es spannend sein, wie Ihre Mannschaft auf Niederlagen reagiert. Haben Sie da eine Patentlösung parat?“

Cordes (lacht): „Da hoffen wir mal, dass es dann nicht so viele werden. Aber Spaß beiseite. Wir wissen, worauf wir uns einlassen. Bange machen gilt nicht. Ein gewisser Spaßfaktor muss immer da sein. Wir werden auch bei Niederlagen sicher nicht den Kopf in den Sand stecken. Schließlich ist die Bundesliga eine Sache, die viele nie wieder erleben werden.“

Apropos Nachhaltigkeit im Jugendbereich. Wie ist der TVO hinter der Bundesligamannschaft aufgestellt?

Cordes: „Die Bundesliga bleibt eine Leuchtturmgeschichte. Doch der TV Oyten verfügt im männlichen Bereich über ein grundsolides Fundament. Das ist die Basis. Allerdings verfügen wir nicht über ein derartiges Sichtungssystem wie viele unserer Gegner. Das ist nicht machbar. Daher wollen wir die Saison einfach nur genießen. Zudem ist eine erneute Qualifikation für ein weiteres Jahr ja nicht ausgeschlossen. Doch dafür müssen wir mindestens Sechster werden. Und das ist schwer genug.“

Um den Bundesliga-Standort in Oyten erhalten zu können, sollte sicher an Kooperationen gedacht werden, oder?

Cordes: „Wir werden uns vor nichts verschließen. Zumal mit dem HC Bremen ein engagierter Verein in der Nähe ist. Doch da müssten schon ganz klare Absprachen getroffen werden.“