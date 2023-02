Oyten II: Blumenthal hofft gegen Verden-Aller auf ein Geburtstagsgeschenk

Von: Björn Lakemann

Optimistisch: Oytens Coach Sören Blumenthal (l.) und Co Patrick Albers. © Lakemann

Nach dem zweiten Saisonsieg ist für Handball-Landesligist TV Oyten II das rettende Ufer wieder in Reichweite. Derby-Gegner HSG Verden-Aller will sich indes mit einem Auswärtssieg einen gewissen Puffer zur Abstiegszone schaffen. Auf den TSV Daverden II, auch mitten im Abstiegskampf, wartet beim Zweiten HV Lüneburg ein dickes Brett. Seine weiße Weste will Primus SG Achim/Baden II beim Vorletzten MTV Eyendorf II wahren.

TV Oyten II - HSG Verden-Aller (Sa., 18 Uhr). Nur ungern denkt Oytens Übungsleiter Sören Blumenthal ans Hinspiel. Dort musste sein Team gegen ersatzgeschwächte Allerstädter ein bitteres 27:28 einstecken. Dieses Mal soll es besser werden – der Coach hofft, dass sein Team ihm ein Geburtstagsgeschenk bereitet. „Ein zweiter Sieg in Folge wäre ein wahrer Aufwärtstrend und wir wollen die Scharte von unserem Gastspiel an der Aller auswetzten“, so der Coach trotz langer Verletztenliste. Dafür feiert Allrounder Marc Lange sein Comeback, auch Goalgetter Fynn Mosel soll wieder mit von der Partie sein.

Saison für Sascha Genee beendet

Die Verdener um Trainer Oliver Schaffeld bestechen indes durch ihre Geschlossenheit und bissen sich durch ihre Spiele. Sie müssen indes auf Linksaußen Sascha Genee mit einer Schulterverletzung verzichten. Für ihn ist die Saison gelaufen, da er sich Mitte März einer Operation unterziehen muss. Bessere Kunde gibt es dagegen von Jesper Ahrens, der nach überstandener Fußverletzung wieder angreift. „Dass in Oyten mit Backe gespielt wird, macht die Aufgabe nicht einfach. Wir sind auf jeden Fall gewarnt.“ Zwischen den Pfosten hat Schaffeld hingegen die Qual der Wahl. Neben den A-Jugendlichen Hossain Shiri und Thorben Holle steht auch der erfahrene Mirco Thalmann zur Verfügung.

TSV Daverden II mit Beinker und Jodat

HV Lüneburg - TSV Daverden II (Sa. 19.30 Uhr). „Angesichts des Ausfalls von Rückraummann Luca Hördt aus dem letzten Spiel werden Co-Trainer Henning Meyer und auch ich in jedem Fall unser Trikot an Bord haben“, verdeutlicht Coach Torsten Liebrum. Personell gehen auch Jan-Malte Jodat und Daniel Beinker wieder an Bord. Der 46-jährige Liebrum gibt sich trotz bisher 0:12 Punkten in der Fremde beim einzigen ernsthaften Verfolger der SG nicht schon vor dem Spiel geschlagen. Lüneburg besticht durch gutes Tempospiel und hat eine gute Rückwärtsbewegung.

Schmidt-Bonheur fehlt ein Trio

MTV Eyendorf II - SG Achim/Baden II (Sa., 17 Uhr). Gewarnt dürften die Gäste von Übungsleiter Thorben Schmidt-Bonheur sein, da die MTV-Reserve ihre einzigen Siege gegen Teams aus dem Kreis Verden einfuhr. „Auswärts anzutreten, ist schwieriger und eine Reservemannschaft als Gegner ist immer eine Wundertüte“, verdeutlicht der SG-Trainer. Im Hinspiel hatte sein Team nach starkem Beginn die Zügel etwas schleifen lassen, bevor zum Ende die Souveränität zurückkehrte und noch ein 38:29 gelang. Dass sein Team mit 24:0 Punkten vom Aufstieg träumen darf, hatten wohl die wenigsten auf dem Zettel. „Eine solche Dominanz hatten wir nicht erwartet“, so der Trainer, der auf die urlaubenden Sören Meier sowie Johannes Seliger verzichten muss. Lennat Block ist privat verhindert.