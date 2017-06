Oyten geht die Puste aus – 3:9

Daverden - Von Ulf von der Eltz. Katharina Steinsträter nahm es mit Selbstironie: „Wir hatten das ganze Turnier über keine Niederlage kassiert, da haben wir eben im Finale damit angefangen.“ Ihre TV Oyten Vampires kassierten am Sonntag zum Abschluss des 40. Grün-Weißen Wochenendes des TSV Daverden ein 3:9 gegen den TuS Bergen und mussten sich in der Damen-A-Konkurrenz mit dem zweiten Platz begnügen. Bei den Herren A machte es der Titelverteidiger besser: Die Uni Magdeburg wiederholte mit einem 9:7 über den SC Ham/Lippe ihren Turniersieg vom Vorjahr.

Da konnte auch Ralf Felden bei seinem Fazit schmunzeln: „Wir waren gute Gastgeber in allen Belangen. Die auswärtigen Teams haben sich letztlich durchsetzt.“ Insgesamt zeigte sich der Chef des Organisationsteams mit dem reibungslosen Ablauf der 40. GWW-Auflage äußerst zufrieden: „Der Zuspruch war riesig, bei nur einer Absage mit 73 Teams sogar besser als im Vorjahr. Und erneut wurden Freundschaften gepflegt, die schon seit mehreren Jahres bestehen. Ein dickes Lob muss ich meinen Kollegen im Orga-Team und dem gesamten Verein fürs Gelingen diese Events zollen.“

Die Damen des TV Oyten, bis auf Patricia Lange aus der Zweiten bestehend, konnten indes nur bis zum Finale strahlen. Gegen den TuS Bergen aus der Oberliga Niedersachsen war beim 2:3 zur Pause noch alles drin, im zweiten Abschnitt ging dem Titelverteidiger jedoch die Puste aus – 3:9. „Da haben wir einfach schlecht gespielt“, sah Steinsträter im TuS einen verdienten Sieger. Kein Wunder, denn Bergen hatte in Natascha Ahrens vom TuS Garßen Celle eine Akteurin mit Bundesliga-Erfahrung in den Reihen. Im kleinen Finale setzten sich die Thekenballerinas vom TSV Morsum deutlich 10:4 gegen die HSG Bruchhausen-Vilsen durch.

Fast hätten ehemalige Handballer des TSV Daverden bei den Herren A die Hände am Siegerpokal gehabt: Der SC Ham/Lippe mit Marin und Marcel Wrede sowie Sebastian Heller und Felix Fietze hielt im Finale gegen die Uni Magdeburg bis in die Schlusssekunden mit – bis ein Treffer des einstigen Achim/Badeners Ole Harms zum 9:7 den Triumph für die Mannschaft aus Sachsen-Anhalt eintütete. „Die bessere Truppe hat gewonnen, aber wir haben uns gut verkauft“, nahm Marin Wrede die Niederlage gelassen. Sein Bruder Marcel: „Bei diesem großen Turnier auf den zweiten Platz zu kommen, ist nicht so schlecht.“ Das kleinen Finale verlor der TSV Daverden I 3:8 gegen Los Mercinarios.