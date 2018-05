Für TV Oyten geht es um alles

A-Jugend will im Duell mit Magdeburg erneut Ticket zur Handball-Bundesliga lösen

+ Griff zu Backe – am Ende der zweiten Relegationsrunde soll dann die erneute Qualifikation für die Bundesliga an den Händen von Niko Korda und der Oytener A-Jugend haften bleiben. J Foto: Lakemann

Oyten - Bereits am Sonnabend fällt in Groß Lafferde die Entscheidung darüber, ob sich die A-Jugend des TV Oyten im zweiten Jahr in Folge zu den besten 48 Handballteams der Rebublik zählen darf. Für die Truppe von Übungsleiter Thomas Cordes stehen zwei Partien im Spielplan der zweiten Relegatiosrunde, wobei schon nach der ersten gegen den BSV 93 Magdeburg (11 Uhr) die erfolgreiche Bundesliga-Qualifikation feststehen kann. „Gegen die Bördestädter haben wir einen interessanten Auftakt vor der Brust. Die sind körperlich gut beisammen, aber wir haben aus der Vorjahres-Relegation noch eine Rechung offen“, erklärt Oytens Trainer, der allerdings um den flexibel einsetzbaren Mohamed Sibahi (Knieprobleme) bangt. Beide Teams bringen einen Sieg aus der ersten Qualifikationsrunde mit.