TV Oyten: Jan Fitschen vertraut zum Start auf Stürmer Ahizi

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zum Start dabei: Oytens Neu-Stürmer Arouna Joel Ahizi genießt gegen Achim das Vertrauen. © Verein

Die Rollen sind verteilt: Vor dem Bezirksliga-Derby des TV Oyten zum Auftakt am Freitag (19:30 Uhr) gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim sieht sich Gastgeber-Coach Jan Fitschen als Außenseiter: „Achim hat mit den guten Neuen noch einmal Qualität hinzugewonnen und zählt zu den Top-Teams.“ Kontrahent Konstantinos Efeoglou wehrt sich keinesfalls: „Sicher ist unsere Mannschaft stark genug. Wir wollen die drei Punkte mitnehmen, das gibt der Kader her.“

Oyten - Beim TV Oyten sieht die Lage vor dem Bezirksliga-Start gegen den 1. FC Rot-Weiß Achim durchwachsen aus. In Airich, Stripling, Tölle, Mothes, Avanas und Strodthoff fehlen bewährte Kräfte. „Wir bekommen aber noch eine schlagkräftige Truppe auf den Platz, um Achim ein Bein stellen zu können“, bleibt Fitschen optimistisch.

Daher vertraut er auf Stürmer Arouna Joel Ahizi, seinen einzigen Neuzugang: „Er war zwar lange verletzt, mit seiner Erfahrung aus vier Jahren Oberliga, seiner fußballerischen Klasse und seiner Dynamik wird er uns dennoch helfen.“ Trotz der Underdog-Rolle sieht der Oytener keinen Grund, die gewohnte Marschroute zu verlassen, die Platzherren bauen auf fußballerische Akzente und ihr Spiel nach vorne.

Kontantinos Efeoglou kündigt Offensive an

Wer bei den Achimern von den Zugängen in der Startelf stehen wird – da will sich Coach Efeoglou nicht in die Karten blicken lassen: „Abwarten, wie sich das Abschlusstraining entwickelt. Auf jeden Fall haben alle gut eingeschlagen.“ Daher kündigt der Grieche auch eine offensiv eingestellte RW-Truppe an: „Das gibt das Material her, wir wollen schließlich mit einem Sieg in die Saison gehen.“