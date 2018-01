TV Oyten chancenlos in Geestemünde – 4:9

Oyten - Nichts wurde es mit einer Überraschung für die TT-Herren des Landesligisten TV Oyten. Hatte das Team um Kapitän Frank Müller dem favorisierten Geestemünder TV im Hinspiel noch ein Unentschieden abgerungen, setzte es dieses Mal eine deutliche 4:9-Niederlage beim Tabellendritten.

„Irgendwie hatte es den Anschein, als wären wir alle noch im Winterschlaf gewesen. Daher ist es wichtig, dass wir so schnell wie möglich in die Spur zurückfinden. Bereits am kommenden Sonnabend geht es nach Lamstedt. Und da sollten wir am besten punkten, um nicht direkt den Anschluss ans untere Mittelfeld zu verlieren“, verdeutlichte Müller.

Auch wenn die Oytener in Geestemünde auf ihr oberes Paarkreuz verzichten mussten, wäre durchaus etwas möglich gewesen. Zumal auf Seiten der Gastgeber gleich drei Stammspieler fehlten. Doch der TVO vermochte daraus kein Kapital zu schlagen. Zwar glich das Spitzendoppel Jonathan und Julius Feldt zunächst zum 1:1 aus, doch im Anschluss setzte es gleich vier Niederlagen in Folge – 1:5. Was folgte, war die stärkste Phase des TVO. Dirk Chamier von Gliszczynski, Daniel Glüß und Frank Müller ließen nicht viel anbrennen und verkürzten auf 4:5.

Die Hoffnung auf eine mögliche Wende war jedoch nur von kurzer Dauer. Denn im oberen Paarkreuz blieben die Feldt-Brüder ohne Chance. Da auch von Gliszczynski und Franz König ihre Partien jeweils in drei Sätzen verloren, war das 4:9 besiegelt. Müller: „Da war nicht mehr drin heute. Das Spiel gilt es schnell abzuhaken und nach vorne blicken.“

