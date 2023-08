TV Oyten siegt 3:2 – aber Yaya Kone sieht Rote Karte

Von: Ulf Horst von der Eltz

Der eine musste früh runter: Denis Schymiczek (links) zog sich bei Oytens 3:2 einen Muskelfaserriss zu. Der andere, Simon Seekamp, spielte durch. Archiv © von Staden

Zweiter Sieg im zweiten Spiel für den TV Oyten: Das Bezirksliga-Duell gegen die SG Unterstedt entschied die Fitschen-Elf 3:2 (2:1) für sich. Allerdings verlor sie Yaya Kone mit einer umstrittenen Roten Karte (81.).

Oyten - In dieser Szene sah Trainer Jan Fitschen eher eine Gelbe Karte angebracht, wie sie Lukas Höft zunächst auch zeigte. Aber nach Intervention eines Assistenten wandelte der Schiri sie in Rot um. „Yaya trifft erst den Ball und dann den Gegner, eine Verwarnung hätte ausgereicht“, so der TVO-Coach. Er lobte seine Truppe für die Mentalität nach dieser Schwächung: „Sie hat leidenschaftlich alles reingehauen, auch die Einwechselspieler sorgten für Entlastung.“

Schymiczek trifft und zieht sich Muskelfaserriss zu

Spielerisch konnten die Blau-Roten wenig überzeugen, Fitschen bezeichnete die Art und Weise trotz klarem Ballbesitz-Plus als „pomadig.“ Für das 1:0 sorgte Denis Schymiczek nach Abpraller (9.). Der Mittelfeldmann musste wenig später mit Muskelfaserriss vom Feld (17.). Zwar erhöhte Niko Oetting auf 2:0 (36.), aber nur zwei Minuten später verkürzte Bastian Rose aus abseitsverdächtiger Position. Oyten hatte eine hohe Fehlerquote im Passspiel.

Mit toller Einzelleistung markierte Arouna Ahizi das 3:1 (47.), was jedoch auch nicht lange hielt: Rose nutzte ein Missverständnis zwischen Keeper Fabian Meyer und Henrik Seeger zum 3:2 (50.). Die Partie blieb bis zum Ende zerfahren.