TV Oyten 27:29 – und Pia Franke muss verletzt raus

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sieben Tore – aber verletzt raus: Pia Franke (am Ball) verlor mit Oyten 27:29. Archiv © Hägermann

Enttäuschung bei den Handballerinnen des TV Oyten: Mit dem 27:29 (16:15) gegen den ATSV Habenhausen kassierten die Vampires am Sonntag in eigener Halle die zweite Pleite der Oberliga-Saison.

Oyten - „Wenn ich ehrlich bin, war sie verdient und auch überfällig. Denn seit Wochen kämpfen wir mit Personalproblemen, da musste es uns mal erwischen“, resümierte Trainer Kai Freese.

Der Schlüssel zum doppelten Punktverlust lag in der Deckung, die kein gutes Spiel ablieferte. Auch die Torfrauen Fenja Land sowie Carlotta Hohaus aus der Zweiten, die die am Rücken verletzte Bryana Newbern ersetzte, bekamen kaum Hände an die Bälle. Zu allem Überfluss knickte Pia Franke erneut mit dem linken Fuß um und musste vom Feld.

Abwehr schwach - vorne viel verworfen

Zu Beginn geriet Oyten 1:3 in Rückstand, konnte erst beim 7:7 ausgleichen, um wieder 10:13 hinten zu liegen (22.). Bis zur Pause drehten die Gastgeberinnen den Spieß zwar zum 16:15 um, ließen aber auch nach dem Wechsel vorne gut herausgespielte frei Wurfmöglichkeiten liegen. So ging es immer hin und her – bis der Drittliga-Absteiger 26:25 (56.) in Front lag. Mit einem 4:1-Lauf schaffte Habenhausen jedoch noch den 29:27-Sieg.

„Das Team hat clever gespielt und sein wohl bestes Saisonmatch geliefert“, zollte Freese dem Gewinner ein dickes Lob. Vor allem das Trio um die ehemalige Oytenerin Katrin Salkic (9) mit Katrin Friedrichs (6) und Svenja Petersen (4) nutzte Freiräume in der Vampires-Deckung.

Tore für den TV Oyten: Meyer (1), Franke (7/3), Hertes (5), Janssens (5), Johannesmann (6/2), Wolf (3).