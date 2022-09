Otto Walter und Leidenschaft in S*-Dressur vorne

Freute sich über den Sieg in einer S*-Dressur: Otto Walter. Archi © Wächter

Auch abseits des Bundeschampionats in Warendorf gab es einige Erfolgsmeldungen für die Reiter und Reiterinnen aus dem Kreis Verden. Beim Dressurturnier in Schwanewede siegten Otto Walter und seine zehnjährige Londontime-Tochter Leidenschaft (MV Warkant) erneut auf höchstem Parkett.

Verden - Mit einer Wertung von 68,826 Prozent ging der Sieg in der S*-Dressur an das Duo vom RV Aller-Weser. Anneke Fryen und Bellaphina konnten sich im selben Wettbewerb über Platz vier freuen. Joana Haase und der sechsjährige Oldenburger Wallach Filano (Fidertanz x MV Dimaggio) waren in der L-Dressur erfolgreich. Die Reiterin vom RV Graf von Schmettow erhielt für ihre Vorstellung eine Wertnote von 8,20.

Auch Ulrike Hatzl repräsentierte den Kreis Verden mit Erfolg. Mit der sechsjährigen France Gall, einer Hannoveraner Stute von Franziskus, gewann sie mit einer 8,0 für den RV Aller-Weser eine Dressurpferdeprüfung der Klasse M. Zweiter wurde Hannes Baumgart (RV Aller-Weser) mit Fandango. Ulrike Hatzl konnte sich mit ihrem zweiten Pferd Garant Dree Boeken zudem über Platz drei freuen.

Ulrike Hatzl gewinnt M-Dressur

Außerdem belegte Jana Kahrs (RFG Fischerhude) mit der 13-jährigen Stute Noblesse einen starken vierten Platz auf S*-Niveau. Laurina Weidenmüller (RV Aller-Weser) und Schatzemann wurden Dritte in einer Dressurreiterprüfung der Klasse M*. Auch ihre Vereinskollegin Ulrike Hatzl und Dree Bröken’s Don Schufros Märc wurden auf M*-Level Vierte. Auf Dietje konnte sie sich zudem Platz drei in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L sichern. Meike Vogel (RV Graf von Schmettow) belegte mit Qeysoe Rang drei in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A.

In Stotel belegten Julie Mynou Diederichsmeier (RV Aller-Weser) und Arrabiata Platz drei in einer Springpferdeprüfung der Klasse L. Ihre Schwester Mylene Nagel wurde in einem M*-Springen für Nachwuchspferde mit Gandalf Dritte und im Sattel von Amabilita Vierte. Celine Siegmann (RV Aller-Weser) konnte sich auf Farmerson in einer A**-Dressur für Junioren über Platz drei freuen. In Engelbostel erreichte Rita Cordes abschließend für den RV Aller-Weser in einer A*-Dressur über Solana Lauries den dritten Rang.