Otto Walter: Der Dressurreiter träumt von Galopprennen

Erst einmal die Vollblutzucht im Auge: Otto Walter mit seinem Hengst Il Divo. Der erfolgreiche Dressureiter möchte aber bald auf die Bahn, um Galopprennen zu bestreiten – die haben ihn nämlich schon immer fasziniert. © Kaschek

Die Gegenwart bietet für Reiter Otto Walter erfolgreiche Dressurprüfungen - und neuerdings den Einstieg in die Vollblutzucht. Aber der 54-Jährige blickt auch schon weiter voraus. In Zukunft will er auf die Bahn, um dort Galopprennen zu bestreiten: „Die haben mich schon immer fasziniert.“

Verden – Otto Walter ist im Kreis Verden normalerweise als erfolgreicher Dressurreiter bekannt denn als Pferdezüchter. Mit seiner zehnjährigen Hannoveraner Stute Leidenschaft (Londontime x MV Warkant) ist der 54-Jährige schließlich regelmäßig auf höchstem Niveau unterwegs und reitet von Erfolg zu Erfolg. Nun hat sich der in Stubben-Brunshausen ansässige Pferdeliebhaber aber einen Hengst zugelegt, mit dem er ganz neue Wege gehen will.

Seit einigen Wochen ist nämlich Vollblüter Il Divo bei Otto Walter zu Hause. Der 17-jährige Dashing Blade-Sohn lief nicht nur höchst erfolgreich Rennen, sondern ist auch für alle deutschen Zuchtverbände zugelassen. Il Divo war sogar schon auf dem Landgestüt in Marbach und in Warendorf stationiert und hat sich besonders als Vererber für Dressurpferde hervorgetan. Mit einem Stockmaß von 1,74 Meter ist der Hengst nicht nur in der Vollblutszene eine imposante Erscheinung.

Auf der Rennbahn sorgte der Dunkelbraune ebenfalls für viele Erfolge für Besitzer und Züchter aus dem Rennstall Wöhler in Gütersloh. Andreas Wöhler, der seit jeher zu den besten Trainern für Galopprennpferde deutschlandweit gehört und der mit Pferden wie Novellist oder Protectionist auch riesige internationale Erfolge feierte, trainierte Il Divo während seiner aktiven Zeit als Rennpferd. Unter der Regie des erfahrenen Trainers konnte der Hengst drei seiner 15 Rennen gewinnen. Unter anderem belegte Il Divo im Jahr 2009 Platz zwei im Bavarian Classic in München auf Gruppe III-Ebene und wurde Zehnter im Deutschen Derby in Hamburg.

Il Divos gute Leistungen sind aber kein Einzelfall: Halbbruder Isfahan gewann für den Rennstall Wöhler im Jahr 2016 sogar das Derby, das wichtigste Rennen für Dreijährige in Deutschland. Mittlerweile hat sich der von Lord of England stammende Fuchs, der mit Independent Miss aber dieselbe Mutter hat wie Il Divo, in der Vollblutzucht als einer der gefragtesten Deckhengste etabliert.

Bei Otto Walter soll Il Divo nun ein Zuhause auf Lebenszeit bekommen. „Il Divo hat einen einzigartigen Charakter, der ihn besonders auszeichnet. Wir lieben ihn hier alle schon sehr“, so Otto Walter über seinen Neuzugang. Der Pferdemann will mit dem Hengst aber nicht nur seine eigenen Trakehner Stuten decken lassen, sondern auch in der Vollblutzucht Fuß fassen.

Dazu erwarb Otto Walter zwei Zuchtstuten, die im kommenden Jahr ein Fohlen von Il Divo bekommen sollen. Zum einen ist das die Lando-Tochter Isabeau, die aus der renommierten Zucht des Gestüt Ittlingen stammt. Die neunjährige Stute ist prominent gezogen, denn sie hat in direkter Verwandtschaft mit Intendant einen Hengst, der sich bereits in der Warmblutzucht als auch auf der Rennbahn bewährt hat.

Ein ebenso gutes Pedigree weist Miami auf. Die große Fuchsstute wurde nämlich im Gestüt Brümmerhof geboren, einer der bekanntesten Adressen für Vollblutzucht in Deutschland. Miamis Halbbruder Mockingjay avancierte vor einigen Jahren zum Seriensieger und wurde in der Galoppbranche als echtes Phänomen gefeiert. „Ich würde gerne in den Rennsport einsteigen. Galopprennen haben mich schon immer fasziniert“, erklärt Otto Walter.

Bis man die ersten Erfolge sieht, wird es aber trotzdem rund zwei Jahre dauern. Züchter, die einen Deckhengst zur Veredlung suchen, können sich aber ebenfalls bei Interesse bei Otto Walter melden. Nach dem Ende seiner Rennsportkarriere avancierte Il Divo zum zweiten Reservesieger beim Schaufenster Vollblut 2010 in Münster. 2011 wurde er für Oldenburg, 2012 für Süddeutschland, Hannover und den Trakehnerverband gekört und ins Vielseitigkeitszuchtprogramm des Pferdezuchtverbandes Baden-Württemberg aufgenommen.

