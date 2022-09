Whippet-Hündin Ottilie aus Baden hat den höchsten Speed

Die Nase vorn: Ottilie lag eingangs der Gegengeraden nach Blitzstart in Führung und gab sie nicht mehr ab. © privat

Eine Whippet-Hündin aus Baden hat die Nase ganz vorn: Ottilie vom rauhen Meer holte sich in Köln den Titel des Verbandsrennsiegers. Beim Finale des Deutschen Windhundzucht- und Rennverbandes krönte die Vierjährige ihre bereits erfolgreiche Saison. Aber auch Millowitsch aus Etelsen ließ in diversen Rennen aufhorchen.

Cluvenhagen – Finale im Kampf um den Titel „Verbandsrennsieger“ des Deutschen Windhundzucht- und Rennverbandes in Köln: Sechs Whippet-Hündinnen schießen auf der 350 Meter langen Grasbahn aus ihrer Startbox, beschleunigen bis zu einem Topwert knapp über 60 km/h. Den stärksten Antritt hat die vierjährige Ottilie vom rauhen Meer. Einmal vorn, gibt sie die Führung bei diesem Stelldichein der deutschen Rennelite bis ins Ziel nach 22,23 Sekunden nicht mehr ab, liegt sechs Hundertstel vor ihrer Zuchtgefährtin aus Baden-Württemberg, Rotkäppchen Rubin vom rauhen Meer.

Erster Titel für die Besitzer aus Baden

Großer Jubel der Besitzer und Züchter über diesen Triumph: Bei Rachel Klara und Sebastian Stonis aus Achim-Baden ist Ottilie zu Hause, es ist deren erster Titelgewinn. Die Eltern der Besitzerin, Karin und Volker Dygas aus Cluvenhagen, selbst mehrfache Europameister und nationale Titelträger in der Leichtathletik, haben im Verlauf von 41 Jahren Hobbyzucht etliche Meisterschaften ihrer Schützlinge verbucht.

Karin Dygas: „Ottilie hatte von Beginn an hervorragendes Stehvermögen, der Antritt war suboptimal. Wir haben durch gezieltes Sprinttraining daran gearbeitet.“ Köln war ihr dritter 2022er- Start, da klappte es hervorragend. Ebenso zuvor beim dritten Platz im international offenen Derby in Hamburg und bei ihrem Saisonauftakt im Rennen um die Hildesheimer Rose. Auch in der niedersächsischen Domstadt imponierte „Frida“, wie Ottilie nach der Malerin Frida Kahlo gerufen wird, mit einem Start-Ziel-Sieg und holte sich die begehrte Silberne Rose.

Erfolgreiche Teams: Dirk Engmann mit Millowitsch, Rachel Klara und Sebastian Stonis sowie die „Schlachtenbummler“ Marie Elisabeth (2) und Emil Friedrich (vier Monate) mit Ottilie, rechts Karin Dygas mit Madam Brett. © privat

Sowohl in der Elbmetropole als auch am Rhein wurde Ottilie begleitet von ihrer Mama Madam Brett. Die siebenjährige Cluvenhagenerin gewann jeweils im Rahmenprogramm überaus deutlich den Wettbewerb der Senioren. Die älteren Rennhunde verstärken sechs- bis achtjährig die Riege der Oldtimer, danach ist die Karriere beendet.

Madam Brett gewinnt bei den Senioren

Noch ein weiterer Kreisverdener Renner machte von sich reden: Der knapp fünfjährige Millowitsch vom rauhen Meer war am Bodensee nicht zu schlagen: Sowohl in der Schau beim populären Richter Harald Henne aus Hannover, als auch am Tag darauf im Rennen sicherte „Willy“ sich in Bermatingen Platz eins bei den Whippet-Rüden. Lohn für die Bemühungen: Strahlend durften seine Besitzer, die Neu-Etelser Dirk und René Engmann, die begehrte Trophäe Bermatinger Bär in Empfang nehmen. Ebenso war Willy beim Rennen im brandenburgischen Zehlendorf mit Blitzstart die Nummer eins unter den „Jungs“.

Im Gegensatz zu den beiden Hündinnen wird Millowitsch Anfang Oktober im sächsischen Eilenburg noch einmal an den Start gehen. Dann ist eine Saison beendet, in der für die engagierten Mitglieder des Verbandes, egal in welcher Funktion, nach zwei schwierigen, von der Coronaproblematik geprägten, Jahren ein Stück Normalität zurückgekehrt ist. Dieser lupenreine Amateursport (für erfolgreiche Teilnehmer gibt es Pokale und Siegerdecken, kein Geld, keine Wetten), bringt vor allem den vierbeinigen Athleten und ihren familiären Coaches Spaß und Spannung, verlangt aber zeitlich und pekuniär einigen Einsatz. Nach der Winterpause wird es Anfang April mit der neuen Saison losgehen, in der hiesigen Region macht Hildesheim den Auftakt.