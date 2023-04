Otterstedts TT-Herren zeigen auch im Hit keine Nerven – 9:3

Von: Björn Drinkmann

Zuversichtlich: Otterstedts Sönke Thomfohrde. © Hägermann

Mit einer starken Teamleistung sicherten sich die Tischtennis-Herren TSV Otterstedt durch das souveräne 9:3 im Bezirksliga-Spitzenspiel beim FC Hambergen II den Einzug in die Aufstiegsrelegation. In diese, die Anfang Mai wahrscheinlich in Oyten stattfinden wird, werden sie in dieser Form auch als Topfavorit gehen.

Otterstedt – Beim Tabellendritten zeigten sich die Gäste hoch motiviert und fokussiert. Torsten Schrodt und Sönke Thomfohrde konnten sich in fünf Sätzen gegen das Hamberger Spitzendoppel Schlege/Krüger durchsetzen und auch Vincent Vogel und Matthias Wajan waren nach verlorenem ersten Satz noch siegreich gegen Grotjohann/Jahic. Christian Schlüter und Valentin Thoden kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand zwar noch in den entscheidenden Durchgang, doch hatten sie hier gegen Kück/Steffens das Nachsehen.

Wajan musste sich dem kuriosen Spiel von Spitzenspieler Schlede beugen und unterlag dann zum 2:2-Ausgleich. Doch dies sollte einer der wenigen Hamberger Höhepunkte bleiben. Vogel hatte nur wenig Probleme mit Linkshänder Krüger und Thomfohrde besiegte in einem der ansehnlichsten Spiele des Tages Grotjohann in vier knappen Sätzen. Da Schrodt sehr stark gegen Materialspieler agieren kann, war sein deutlicher Erfolg gegen Jahic, der mit einer kurzen Noppe aufwartet, wenig überraschend. Eher schon die beiden weiteren Otterstedter Erfolge im unteren Paarkreuz. Hier hatte Hambergens Neuzugang Frank Müller eigentlich eine Favoritenrolle seiner Mannschaft gesehen. Doch Thoden überzeugte mit einem knappen Erfolg über Kück, während sich Schlüter auch von einem 0:2 nicht beirren ließ und beim Erfolg über Steffens seine aufsteigende Form bestätigte.

Als Vogel dann auch noch im Schnelldurchlauf Schlede besiegte, war die Messe endgültig gelesen. Zwar gab Wajan auch sein zweites Einzel gegen den stark spielenden Krüger ab, doch Schrodt machte mit seinem 3:1-Erfolg über Grotjohann den Erfolg perfekt. Damit haben die Otterstedter ihr zur Rückserie gestecktes Saisonziel erreicht. Mannschaftskapitän Sönke Thomfohrde stellte klar: „Natürlich wollen wir jetzt auch aufsteigen und uns für unsere gute Saison belohnen.“ bdr