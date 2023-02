TT-Bezirksliga: TSV Otterstedt findet seinen Meister – 6:9

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Als einziger Otterstedter mit zwei Einzelsiegen: Sönke Thomfohrde überzeugte beim 6:9 gegen Bremen-Ost. Archiv © häg

Es war ein stimmungsvolles und hochklassiges Gipfeltreffen – mit dem schlechteren Ende für den TSV Otterstedt: Das Team um Sönke Thomfohrde musste sich in der TT-Bezirksliga dem Primus SG Bremen-Ost 6:9 geschlagen geben.

Otterstedt –„Die sind einfach durchgehend individuell stark besetzt und werden auch in der Bezirksoberliga oben mitspielen“, zollte Thomfohrde Lob. Gleichzeitig attestierte er seiner eigenen Mannschaft eine prima Leistung „schließlich waren wir die ersten, die Bremen-Ost Paroli geboten haben. Jetzt gilt unser voller Fokus wieder dem Vizetitel.“

Nach 1:2 Doppeln drehten die Hausherren in der ersten Einzelrunde den Spieß zum 5:4 um – da sah alles noch gut aus. Doch dass Vincent Vogel danach 0:3 gegen Thilo Buhr verlieren würde, war nicht abzusehen. „Thilo hat das auch clever gespielt“, erkannte Thomfohrde an. Pech hatte Mattias Wajan, der 9:11 im fünften Satz Nieber unterlag.

Nur Sönke Thomfohrde gewinnt zwei Einzel

Nach diesem 5:6 war entscheidend, dass sowohl Torsten Schrodt als auch Christian Schlüter in ihrem zweiten Einzel ebenfalls leer ausdingen. „Bei so einer engen Kiste hast du halt das Nachsehen, wenn gleich zwei Spieler keine Einzel gewinnen“, stellte Thomfohrde fest. Der Kapitän selbst hatte einen hervorragenden Tag erwischt und die bisher so überzeugenden Tihonov sowie Preuß in die Schranken gewiesen.

Trotz der 6:9-Niederlage verkauften sich die Otterstedter vor gut 30 Fans so teuer wie möglich. „Es war mit der Stimmung und dem hohen Bezirksliga-Niveau ein geiler Tag“, so Thomfohrde.