Ottersbergs Volleyballer feiern die Meisterschaft

Von: Kai Caspers

Überzeugte beim Erfolg gegen Bremen 1860: Ottersbergs Elias Schiller. © Verein

Der Jubel kannte keine Grenzen. Durch einen 3:1-Erfolg bei Bremen 1860 IV beseitigten die Volleyballer des Bezirksligisten TSV Ottersberg die letzten Zweifel an der Meisterschaft. Gleichzeitig sicherte sich das Team von Trainer Marko Gerken damit den Aufstieg in die Landesliga.

Ottersberg – Zu Beginn der Partie leisteten sich die Ottersberger einige Fehler in der Annahme. Das war in erster Linie der ungewohnt tiefen Hallendecke geschuldet. Gerken reagierte und nahm beim 7:10 eine Auszeit und wies erneut auf die benötigten „flacheren“ Annahmewinkel hin. Zwar gelang danach der Ausgleich zum 12:12, doch bis zum 19:19 war alles offen. In der Crunchtime spielte Elias Schiller groß auf. Mit mehreren „Kill-Blocks“ und starken Schnellangriffen wurde der erste Satz 25:20 gewonnen.

Im zweiten Satz starteten die Ottersberger mit einer starken Aufschlagserie von Thomas Pfeifer, der mit zehn Aufschlägen zum zwischenzeitlichen 15:5 die Zeichen auf Sieg stellte. Am Ende hieß es 25:12. Doch mit dem Gefühl des sicheren Sieges im Kopf klappte im dritten Satz nicht viel bei den Gästen. Gerken nahm schon beim 0:3 die erste Auszeit. Aber die verpuffte wirkungslos. Bremen baute den Vorsprung kontinuierlich bis zum 25:12-Satzgewinn aus.

Zwischen den Sätzen drei und vier fand Gerken die richtigen Worte. Völlig fokussiert konnte der Satz erneut deutlich mit 25:12 gewonnen werden. Hierbei zeigten die Ottersberger Samuel Brückmann, Thomas Pfeifer und nicht zuletzt der überragende Libero Dennis Schulz mit spektakulären Abwehraktionen, warum die Ottersberger zurecht an der Spitze der Tabelle stehen. Im Angriff überzeugten Kristian Krieger über Außen und Elias Schiller, als „Man of the Match“, über die Mitte. kc