2:7 – Ottersbergs Herren 50 brauchen nun zwei Siege für den Klassenerhalt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Punktete im Doppel: Marco Wingerning (Bild) war an der Seite von Christoph Engelke, der auch das einzige Einzel für Ottersberg gewann, erfolreich. Am Ende hieß es gegen Pinneberg 2:7. Archi © Hägermann

Für die Herren 50 des Ottersberger Tennis-Clubs bleibt es eng in Sachen Nordliga-Klassenerhalt: Das Team um Andreas Busch musste sich beim Pinneberger TC mit 2:7 geschlagen geben und ziert mit 2:6 Punkten das Tabellenende.

Ottersberg - Nach dem wichtigen 5:4 über TC Seppensen-Nordheide benötigen die Wümme-Cracks zum Abschluss zwei weitere Siege, um noch zwei Teams hinter sich zu lassen. „Das wird nicht einfach, wir werden aber alles dransetzen“, verspricht Busch.

Pech für Ottersberg, dass die als Mitfavorit in die Runde gegangenen Gastgeber erstmals überhaupt in dieser Saison mit der ersten Sechs antraten. So gingen die ersten vier Einzel von Busch, Michael Weiß, Nils Gimsa und Marco Wingerning relativ deutlich verloren. Pech hatte dann André Stelling, der den Matchtiebreak im dritten Satz 10:12 gegen Andreas Otto abgeben musste. Busch: „Das hätte auch für uns ausgehen können.“

Christoph Engelke mit starker Vorstellung

Eine starke Vorstellung gab dann Christoph Engelke, der nach 0:6 gegen Ole Rolfs noch 6:2, 10:2 gewann und so den einzigen Einzelpunkt für Ottersberg holte. Auch das Doppel Engelke/Wingerning überzeugte beim Zwei-Satz-Sieg gegen Otto/Rolfs.

Außerdem hätten Busch/Weiß beim 2:6, 5:7 gegen Horn/Melosch durchaus den zweiten Satz gewinnen können. Nun geht es am 17. Juni zunächst auf eigener Anlage gegen Eutin, danach sieht der OTC, ob noch eine Chance auf den Klassenerhalt besteht.

Das Nordliga-Stenogramm Pinneberger TC - Ottersberger TC 7:2. Horn, Matthias - Busch 6:0, 6:1, Melosch, Mike - Weiß 6:1, 6:3, Oppermann, Sebastian - Gimsa 6:3, 6:1, Hellfritsch, Jörn - Wingerning 6:3, 6:1, Otto, Andreas - Stelling 4:6, 6:4, 12:10, Rolfs, Ole - Engelke 6:0, 2:6, 2:10, Horn/Melosch -Busch/Weiß 6:2, 7:5, Oppermann/Hellfritsch - Gimsa/Stelling 6:2, 6:3, Otto/Rolfs - Wingerning/Engelke 4:6, 0:6.