Ottersbergs Görkem-Turan Colak macht im Derby gegen Oyten den Deckel drauf – 2:0

Von: Kai Caspers

Ottersbergs Mesut Zasa Saka (rechts) ist eher am Ball als Oytens Moritz Krimmer. Auch am Ende hatte der Ottersberger mit seiner Mannschaft beim 2:0-Derbysieg die Nase vorn. © Hägermann

Das Derby zwischen dem TSV Ottersberg und dem TV Oyten war kein fußballerischer Leckerbissen. Am Ende feierten die Gastgeber einen hart erkämpften 2:0-Erfolg.

Ottersberg – Die Erleichterung nach dem 2:0 (0:0)-Erfolg im Derby der Fußball-Bezirksliga gegen den TV Oyten war Axel Sammrey deutlich anzusehen. „Das war schon ziemlich wichtig. Spielerisch hatten wir sicher noch Luft nach oben. Aber kämpferisch hat die Mannschaft alles auf dem Platz gelassen und sich dafür am Ende belohnt“, lobte der Trainer des TSV Ottersberg am Freitagabend.

Allerdings kam Sammrey auch nicht umhin festzustellen, „dass wir zu Beginn der zweiten Hälfte auch etwas Glück hatten“, verwies er auf zwei glückliche Entscheidungen von Schiedsrichterin Melina Willig. Denn gleich zweimal beließ sie es bei einer letzten Ermahnung für die beiden bereits mit Gelb vorbelasteten Ottersberger Patrick Küsel und Samet Ögütucen. „Das waren schon spielentscheidende Szenen. Zumal beide ja nicht unwichtig für Ottersberg sind“, ärgerte sich TVO-Coach Jan Fitschen. „Aber letztlich müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen. Zumal wir sicherlich nicht die schlechtere Mannschaft waren. Aber wir müssen die sich bietenden Chancen einfach besser nutzen“, haderte Fitschen vor allen Dingen mit den vergebenen Hochkarätern von Arouna Ahizi (32.), der seinen Meister in Ottersbergs Keeper Leon Seeger fand, und Amadinho Kone (40.), dessen Schuss gerade noch von Ottersbergs Kapitän Artur Janot geblockt wurde.

Mit der Einwechslung von Görkem-Turan Colak zu Beginn der zweiten Hälfte kam dann etwas mehr Schwung ins Angriffsspiel der Gastgeber. Nach Colaks Pass kam Ferhat Tavan frei im Strafraum zum Abschluss, doch Oytens Torhüter Christian Rathjen hatte keine Mühe, um seinen Schuss zu klären. In der 64. Minute strich ein Schuss von Stiliyan Petrov nur knapp über das Oytener Tor. Da wäre Rathjen machtlos gewesen. In der 70. Minute dann aber die Führung. Moritz Krimmer holte Colak im Strafraum von den Beinen und Patrick Küsel verwandelte den fälligen Strafstoß – 1:0. „Das war schon bitter, da wir bis dato kaum etwas zugelassen hatten“, haderte Fitschen. In der Folge warfen die Oytener zwar alles nach vorne, doch zwingend waren sie dabei nicht. In der Nachspielzeit (90.+3) dann die Entscheidung. Einen Traumpass von Artur Janot verwertete Colak mit einem gefühlvollen Heber zum 2:0-Endstand.