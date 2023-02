Axel Sammrey sieht verdiente 1:2-Niederlage gegen Ippensen

+ © Hägermann Sorgte für jede Menge Betrieb im Strafraum des SV Ippensen: Ein Treffer blieb Ottersbergs Stürmer Görkem-Turan Colak (links) aber verwehrt. © Hägermann

Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg wartet auch weiterhin auf den ersten Sieg in diesem Jahr. Im Heimspiel gegen Ippensen setzte es für das Sammrey-Team eine 1:2-Niederlage.

Ottersberg – Niederlagen sind für Trainer nur schwer zu akzeptieren. Auch Axel Sammrey bildet da keine Ausnahme. Dennoch hielt sich sein Ärger nach dem 1:2 (0:1) gegen den SV Ippensen in Grenzen. „Das ist schon eine starke Mannschaft. Ich kann meinen Jungs aber keinen Vorwurf machen. In Anbetracht der vielen Ausfälle hat sie sich sehr gut verkauft“, lobte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg.

Patrick Küsel gelingt per Strafstoß der Ehrentreffer

Die Ippenser, die nach dem Erfolg zumindest bis Sonntag die Tabellenspitze übernommen haben, waren das klar bessere Team in der ersten Halbzeit. „Da haben wir in der einen oder anderen Szene schon ordentlich Glück gehabt“, verwies Sammrey unter anderem auf einen Pfostenschuss (21.). In der 28. Minute dann die verdiente Führung der Gäste, als Timo Peters Ottersbergs Torhüter Leon Seeger keine Abwehrmöglichkeit ließ – 0:1. Auf der anderen Seite verpasste Görkem-Turan Colak den möglichen Ausgleich. „Er macht alles dabei richtig. Aber Ippensens Torhüter reagiert auch glänzend. Und der Ausgleich zur Pause wäre für uns auch sehr schmeichelhaft gewesen“, musste Sammrey eingestehen. Nach dem Wechsel sorgte Marco Klindworth per Freistoß mit dem 0:2 (55.) für die Vorentscheidung. „In der Folge haben wir viel investiert. Dabei hat Drilon Demaku unser Spiel gut organisiert. Aber letztlich sind wir nicht durchgekommen. Und ich hatte auch keine großen Alternativen auf der Bank und habe mit Aaron Schrattenholzer schon unseren dritten Torwart als Feldspieler eingewechselt“, verdeutlichte Sammrey die aktuelle personelle Misere. Zwei Minuten vor dem Ende belohnten sich die Gastgeber für ihre Moral noch mit dem Ehrentreffer. Nach Foul am starken Görkem-Turan Colak verwandelte Patrick Küsel den fälligen Strafstoß (88.) sicher zum 1:2-Endstand. kc