Ottersberger TC: Herren 50 legen Start nach Maß hin – 6:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Klarer Sieg im Einzel und auch im Doppel erfolgreich: Marco Wingerning feierte mit den Herren 50 des Ottersberger TC in der Nordliga ein 6:0 über den TSV DUWO 08. © Hägermann

Die Mission Klassenerhalt in der Tennis-Nordliga startete für die Herren 50 des Ottersberger TC mit einem krachenden Erfolg: Gegen den TSV DUWO 08 feierten Andreas Busch & Co. einen glattes 6:0.

Ottersberg – Allerdings will der Kapitän das Resultat nicht überbewertet wissen: „Die Hamburger sind ohne ihre Nummer eins angetreten. Ansonsten wäre auch ein Remis möglich gewesen.“

Andreas Busch: Ziel bleibt Klassenerhalt

Auch an der Zielsetzung wollen die Männer von der Wümme vorerst kaum etwas ändern. „Alle Mannschaften aus Hamburg haben jüngere Akteure in ihren Reihen. Wir könnten ja teilweise schon Herren 55 spielen. Es kann auch zu wechselhaften Aufstellungen kommen. Daher peilen wir einfach an, nichts mit dem Abstieg zu tun zu bekommen“, formuliert Busch auf Nachfrage dieser Zeitung. Sein Top-Favorit in der Nordliga Staffel 2 ist der SC Viktoria Hamburg.

Nur Carsten Lüdemann im Einzel gefordert

Gegen DUWO wurde in der Lilienthaler Halle gespielt. Nur Nummer eins Carsten Lüdemann musste sich in seinem Einzel strecken, Kontrahent Alexander Abraham ist gerade erst aus der Herren 40 gekommen. Der Ottersberger gewann 7:5, 6:2. Andreas Busch, Nils Gimsa und Marco Wingerning legten mit lockeren Zwei-Satz-Siegen zur 4:0-Führung nach – der Sieg war also schon eingetütet.

Spannung noch im Doppel

Etwas Spannung gab es dann noch im ersten Doppel, als die nicht eingespielten Lüdemann/Sebastian Weil in den Matchtiebreak mussten. Und hier drehten sie gegen Abraham/Merten einen 1:5-Rückstand in einen 10:8-Erfolg um. Busch/Wingerning gewannen den ersten Satz gegen Peters/Bergmann knapp 7:6, ließen dann aber ein 6:0 folgen. „Schön, dass wir überhaupt Doppel spielen konnten. Das ist ja längst nicht mehr immer so“, schloss Andreas Busch. Nun geht es am Samstag, 17. Dezember, zum Großflottbeker THGC.