Ottersberger TC: Herren 50 feiern mit 5:1-Sieg Klassenerhalt

Starkes Einzel, starkes Doppel: Nils Gimsa feierte mit Ottersbergs Herren 50 einen 5:1-Sieg. © Hägermann

Das war der Befreiungsschlag für die Herren 50 des Ottersberger TC: Im Duell der Tennis-Nordliga feierte das Team um Andreas Busch am Sonnabend einen 5:1-Erfolg beim Großflottbeker THGC und übernahm vorerst die Tabellenführung mit 4:0 Punkten. „Jetzt haben wir den angepeilten Klassenerhalt sicher“, freute sich der Kapitän.

Ottersberg - Und er setzt sich schon ein neues Ziel. Zwar kalkuliert Busch weiter eine Niederlage am 21. Januar bei Topfavorit SC Victoria Hamburg ein, aber im letzten Saisonmatch am 11. Februar gegen den THC Ahrensburg wird der Vizetitel ins Visier genommen.

Nils Gimsa in Top-Form

Trotz einiger Probleme bei der Anreise nach Hamburg zeigten die Herren 50 von der Wümme eine beeindruckende Mannschaftsleistung. Schon nach den Einzel sah es mit 3:1 prächtig aus, lediglich Carsten Lüdemann gab einen Punkt ab. Busch musste sich gegen Andreas Knuffmann strecken, letztlich gelang ihm jedoch ein sicherer 6:4, 6:2-Erfolg. In Top-Form präsentierte sich Nils Gimsa, der Mark Lippert beim 6:2, 6:1 nicht den Hauch einer Chance ließ. „Nils zog sein Serve and Volley stark durch“, lobte Busch den Kollegen. Etwas Glück hatte Sebastian Weil, der gegen Volker Will aus der Großflottbeker Zweiten spielen „durfte“ und beim 6:1, 6:1 kaum Probleme besaß.

Andreas Busch will jetzt Vizetitel

Lüdemann/Gimsa sahen sich im Doppel einer hervorragenden Paarung Széll/Knuffmann gegenüber, hatten auch arg zu kämpfen – am Ende setzten sich die Ottersberger allerdings 7:5, 6:4 durch und tüteten schon den Gesamtsieg ein. Da ließen sich Busch/Weil nicht lumpen und setzten mit dem 6:0, 6:1 über Lippert/Jensen den Schlusspunkt zum 5:1 für den OTC. „Jetzt versuchen wir, uns gegen Ahrensburg den zweiten Platz zu erkämpften“, blickt Andreas Busch ins neue Jahr.

Nordliga im Stenogramm Herren 50, Großflottbeker THGC - Ottersberger TC 1:5. Széll - Lüdemann 4:3, Knuffmann - Busch 4:6, 2:6, Lippert - Gimsa 2:6, 1:6, Will - Weil 1:6, 1:6, Széll/Knuffmann - Lüdemann/Gimsa 5:7, 4:6, Lippert/Jensen - Busch/Weil 0:6, 1:6.