Ottersberger Motor stottert noch – 2:1

Von: Frank von Staden

Da wähnten Patrick Küsel, Jannes Siemer und Patrick Hirsch (grünes Trikot, v.l.) den Ball schon im Tor, doch Anderlingens Keeper Arne Treu hatte das Leder in dieser Szene klar sichtbar vor derTorlinie unter Kontrolle. © von Staden

Mit stark stotterndem Motor startete der Titelfavorit TSV Ottersberg in die Bezirksliga-Saison 2023/24: So musste sich das Team um Coach Mike Gabel gegen einen sehr zielstrebig spielenden SV Anderlingen mächtig strecken und tat sich lange gegen einen Gegner schwer, der vor allem im ersten Abschnitt mehr als ebenbürtig war. Letztlich reichte es aber noch zu einem hauchzarten 2:1 (1:1).

Ottersberg – Die Gastgeber waren zwar stets bemüht, Ball und Gegner laufen zu lassen, leisteten sich aber zu oft noch einfach Abspiel- und vor allem auf der Doppel-Sechs mit Leo Belba und Artur Janot unverständliche Stellungsfehler. Dieses grün-weiße Manko wussten die Gäste immer wieder clever auszunutzen und damit die TSV-Viererkette dann auch zu leicht zu überspielen. Vor allem die schnellen Anderlinger Fabian Müller und Rayk Hass tauchten des Öfteren gefährlich vor dem Ottersberger Tor auf. So war dann auch die Führung durch Hess (24.) nach schnellem Vorstoß über Thore Sandmann, der wenig später gelb-rot-gefährdet früh ausgewechselt wurde, wahrlich nicht unverdient. Die Gastgeber indes suchten ihre Chancen zu oft mit langen Chipbällen in die Spitze, warteten zudem meistens mit dem Abschluss, bis ein Verteidigerbein die Gefahr zu bannen wusste. Dennoch nahmen die Platzherren noch ein 1:1 mit in die Kabine. Einen Schuss von Daniel Throl klatschte Keeper Arne Treu nach vorn, Jannes Siemer staubte cool ab (35.). Zu diesem Zeitpunkt etwas schmeichelhaft, denn zuvor ließen Lucas Heins mit einem Hammer auf Schlussmann Leon Seeger (31.) sowie Hess (34.) aus dem Gewühl das 0:2 liegen. Insgesamt stimmte es in der Ottersberger Defensive im ersten Abschnitt nur sehr bedingt.

Das wird uns in Zukunft immer wieder passieren, dass der Gegner gerade gegen uns alles, was geht, heraushaut!

Das änderte sich zwar im zweiten Abschnitt etwas, doch gerade in der Genauigkeit des Passspiels hatten die Hausherren doch noch ordentlich Luft nach oben. Dennoch lag den TSV-Spielern nach 49 Minuten schon der Torschrei auf den Lippen, als Siemer abzog, aber nur Aluminium traf. In der Folge neutralisierten sich beide Seiten, spielte sich nicht mehr ganz so viel in den Strafräumen ab, auch wenn Hess noch einmal Gefahr vor Seegers Gehäuse heraufbeschwor (68.).

In der Schlussphase bewies Gabel dann mit zwei Einwechslungen ein glückliches Händchen. So passte Egzon Percani mustergültig auf den ebenfalls neu gekommenen Görkem Colak, der letztlich das goldene Tor für die Ottersberger erzielte (90.).

Ottersbergs sportlicher Leiter Markus Bremermann erleichtert: „Wir sind lange nicht ins Spiel gekommen, haben die Zweikämpfe nicht so wie Anderlingen angenommen. Doch das wird uns in Zukunft immer wieder passieren, dass der Gegner gerade gegen uns alles, was geht, heraushaut!“