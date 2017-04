Ottersberger TC angelt sich Carina Litfin

Ottersberg - Eine hochkarätig, versierte Trainerin hat jetzt der Ottersberger Tennisclub für sich gewinnen können. So gibt in der anstehenden Saison Carina Litfin ihre Visitenkarte an der Wümme ab.

Für den Ottersberger Tennisclub ein Glücksfall. Denn Carina Litfin „ist ein Vorbild für die Jugend“, sagt Club-Chef Jens Spieler. Litfin steht in der deutschen Rangliste der Damen an Position 29. Sie wird in dieser Saison in der Damenmannschaft beim Club zur Vahr in der Nordliga aufschlagen.

Dreiköpfiges Trainerteam

In der Bremer Mannschaft gehören alle sechs Spielerinnen der Leistungsklasse eins an. Doch Carina Litfin als leistungsstärkste Spielerin ist für die Sommerspielzeit an Eins beim Vahrer Club gesetzt. Mit der Stuckenborstelerin sowie André Stelling und Hannes Scheffter verfügt der Ottersberger TC nun über drei Trainer.

Übrigens: Aus dem Kreis Verden werden für das Team Club zur Vahr auch Maren Tiedjen (vorher TG Uesen) und Joana Vonau (vorher TC Verden) auflaufen.

woe