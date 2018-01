TSV Ottersberg will Bekim Murati zurück

Lesum bestätigt: Es wird über die Bühne gehen

Vollblutstürmer Bekim Murati, hier noch im Trikot des Oberligisten TB Uphusen, findet zur Rückrunde den Weg zurück zum Fußball-Landesligisten TSV Ottersberg.

Ottersberg - So langsam scheint Fußball-Landesligist TSV Ottersberg besten für den anstehenden Kampf um den Klassenerhalt gerüstet zu sein. Nicht nur, dass sich einige Akteure, die noch in der Hinserie fehlten, wieder in den Dienst der Mannschaft stellten. Auch die Neuzugänge haben es qualitativ durchaus in sich. Und nach den bereits vermeldeten Egzon Prcani und Enes Acarbay (beide Heeslinger SC) steht nun fest, dass auch Bekim Murati den Weg vom Bremer Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm an die Wümme einschlagen wird.