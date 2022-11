TSV Ottersberg 1:2 – und Rätsel um Seeger-Rot

Von: Ulf Horst von der Eltz, Kai Caspers

Torschütze für Verdens Reserve am Mittwochabend: Nick Zander (am Ball), der sich hier gegen Ottersbergs Patrick Küsel (verdeckt) und Ferhat Tavan (31) durchsetzte. © Hägermann

Die nächste knappe Pleite: Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg musste sich auch im Nachholderby am Mittwochabend gegen den FC Verden 04 II mit 1:2 (0:0) geschlagen geben und konnte den Abstand zu Primus FC Worpswede nicht verringern.

Ottersberg – „Das tut natürlich weh, in so kurzer Zeit zweimal 1:2 zu verlieren. Aber die Verdener haben es gut gemacht und daher auch nicht unverdient gewonnen“, resümierte Coach Axel Sammrey.

Unverständnis zeigte er indes für die Entscheidungen von Schiri Marvin Hauschild, der zunächst Leonard Belba wegen Meckerns Gelb-Rot präsentierte (75.) und nach Abpfiff sogar Keeper Leon Seeger den Roten Karton vor die Nase hielt – für alle aus unerfindlichen Gründen. Auf der anderen Seite war Co-Trainer Dennis Neumann mit seiner Elf zufrieden: „Ich finde unseren Sieg gerecht, obwohl wir nach hinten raus noch ins Schwimmen gekommen sind. Da haben wir die Konter nicht gut gespielt.“

Zander und Kato Tavan per Doppelschlag

An der ersten Halbzeit konnte sich niemand erwärmen. Die Gastgeber boten ein trostloser Gekicke, fanden nicht ins Match. Das sah bei der Landesliga-Reserve schon besser aus, sie zeigte sich engagierter, spielerisch überlegen und ließ hinten geschickt nichts anbrennen. Bei Kontern wurden die Blauhemden mit den schnellen Nick Zander und Kato Tavan wesentlich gefährlicher als der Tabellenzweite. So zielte Tavan nach einem langen Pass am Tor vorbei (19.), nachdem in der Anfangsphase schon Finn Austermann einen Schuss zu drucklos abgesetzt hatte (10.).

Dann klingelte es grün-weißen Kasten, als Zander nach Konter traf (23.) – aber im Abseits stand. Für die erste Ottersberger Chance dauerte bis zur 40. Minute, sie entsprang praktisch aus dem Nichts. Julian Stiehl spielte sich rechts durch, Egzon Percani brachte den Ball jedoch nicht unter Kontrolle und Daniel Throl wurde geblockt.

Das Derby-Stenogramm TSV Ottersberg - FC Verden 04 II 1:2 (0:0). TSV Ottersberg: Seeger - Luckyman, Belba, Küsel, A. Janot, M. Janot, Percani (71. Pichler), Throl, Stiehl, Ögütucen (85. Stenzel), F. Tavan (80. Batke). FC Verden 04 II: Bruns - Homann, Zaid-Nasser, Austermann (87. Sievers), Kruse, Schmökel, Buhr, Zander (86. Halinger), Felsch, Brtan, K. Tavan (89. Daust). Tore: 0:1 (55.) K. Tavan, 0:2 (57.) Zander, 1:2 (59.) Foulstrafstoß Throl. Bes. Vorkommn.: Gelb-Rot für Belba wegen Meckerns (75.). Rot für Seeger nach Schlusspfiff.

Wesentlich turbulenter ging es in der zweiten Halbzeit zu. Die Gäste schockten den TSV mit einem Doppelschlag: Erst stand Kato Tavan nach Rechtsflanke völlig blank – 0:1 (55.), nur 120 Sekunden später zirkelte Moritz Schmökel den Ball in die Mitte, wo Zander mustergültig zum 0:2 einköpfte. Doch die Sammrey-Elf war plötzlich wieder im Spiel, als Daniel Throl im Strafraum von Lars Buhr geschubst wurde und den Elfmeter selbst zum 1:2 versenkte (59.). Es ging weiter Schlag auf Schlag. Buhr verlor die Kugel an Throl, der zwar geblockt wurde – Percani traf mit einem Schlenzer aufs lange Eck nur die Latte (65.).

Eine Viertelstunde vor Schluss sah Belba wegen Meckerns die Gelb-Rote Karte. Und der Referee schien die Platzherren auf dem Kieker zu haben. Nach Abpfiff ging er auf Leon Seeger zu und zeigte ihm zum Entsetzen aller Rot. Der Keeper soll etwas gesagt haben, bestritt dies aber – wobei auch die Verdener nichts gehört hatten. Zwischendurch hatte sich Grün-Weiß in Unterzahl endlich bissiger eine Trotzreaktion gezeigt, aber nur Patrick Küsel hatte noch den Ausgleich auf dem Kopf (85.).