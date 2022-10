TSV Ottersberg zu schläfrig

Von: Frank von Staden

Nach zuletzt überzeugenden Vorstellungen leistete sich Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg einen überraschenden Ausrutscher und verlor sein Auswärtsspiel beim Tabellenvorletzten TuSG Ritterhude „absolut verdient“, wie Coach Axel Sammrey unumwunden zugab, mit 2:4 (1:1). Den Treffer zum 1:1 (37.) erzielte Egzon Percani, Daniel Throl traf per Strafstoß (81.) zum 2:3, nachdem er selbst gefoult wurde.

Ottersberg – „Wir haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden, haben uns immer wieder dumme Fehler im Aufbau geleistet, die Ritterhude dann zu Recht bestraft hat. Klar hatten wir auch einige gute Chancen, um das Spiel eventuell noch zu drehen, aber am Ende hätten wir dann auch höher verlieren können“, so Sammrey. Mehrmals musste Keeper Leon Seeger seine Farben im Spiel halten, vor allem zu Beginn einer jeden Halbzeit wirkten die Gäste absolut schläfrig und unaufmerksam. Nach dem schnellen 0:1 (13.) konnte Egzon Percani nach langem Einwurf von Artur Janot zumindest noch einen hoffnungsreichen Zwischenstand herstellen. Als dann die Hausherren nach der Pause per Doppelschlag (56./58.) auf 3:1 stellten, zeichnete sich schon die Ottersberger Niederlage ab. Spannend wäre es wohl geworden, wenn der Unparteiische ein zweites Foul an Throl (84.) im 16er nicht aus dem Strafraum herausgelegt hätte. vst