TSV Ottersberg ist fit für den Hit in Worpswede

Nicht nur von der Tabelle her avanciert die Bezirksliga-Partie am Sonntag zwischen dem gastgebenden FC Worpswede und dem TSV Ottersberg zu einem echten Hit: Erster gegen Zweiter, zwei Top-Offensive gegen die jeweils beste Defensive, weisen beide Klubs doch bisher nur 17 Gegentore auf – Ligabestwert.

Ottersberg – Beide Mannschaften verfügen zudem auch über die besten Torjäger. Während Worpswedes Derrick Ampofo es bisher auf satte 13 Treffer bringt, konnte Ottersbergs Daniel Throl gar schon 16mal jubelnd abdrehen. „Zudem verfügt der FC in Jan-Henrik Kück über einen weiteren Torgaranten, da trifft schon geballte Power aufeinander“, freut sich Ottersbergs Coach Axel Sammrey schon auf den Vergleich. „Allerdings kann man längst nicht von einem vorentscheidenden Match sprechen. Die Saison ist noch gewaltig lang“, fügt der Übungsleiter schnell noch an. Auf welches Personal er zurückgreifen kann, weiß er derzeit noch nicht: „Bei uns kränkeln weiter einige Spieler. Ich werde am Sonntag sehen, bei wem es geht!“