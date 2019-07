Ottersberg holt Brendel und Höler

Ottersberg – Gleich zwei Neuzugänge vermeldete Jan Fitschen, Trainer des Landesliga-Aufsteigers TSV Ottersberg, vor dem 2:1-Triumph im Fußball-Bezirkspokal (siehe Text oben) gegen den Ligarivalen Rotenburger SV. Mit Jan-Moritz Höler vom Bremen-Ligisten Brinkumer SV kehrt dabei ein alter Bekannter an die Wümme zurück. „Ich habe mein erstes Jahr bei den Herren in der Oberliga unter Axel Sammrey gespielt“, gab der 24-Jährige zu verstehen. „Daher musste ich auch nicht lange überlegen, als die Anfrage kam.“ Für Ottersbergs Coach Jan Fitschen eine tolle Sache. „Moritz ist ein guter Fußballer, der nicht nur über ein gutes Passspiel verfügt, sondern auch das Auge für die entsprechenden Spielsituationen hat. Daher bin ich auch froh, dass wir dadurch im Mittelfeld noch flexibler aufgestellt sind.“

Mit Marcel Brendel vom FC Oberneuland kommt auch der zweite Neuzugang aus der Bremen-Liga. Die Vita des 31-jährigen spricht dabei für sich, denn unter anderem war der Offensivspieler bereits in der Regionalliga aktiv und zeichnete in Bremen in 80 Spielen für 39 Tore verantwortlich. „Mit seiner Erfahrung hilft Marcel uns auf jeden Fall weiter. Schließlich haben wir eine der jüngsten Mannschaften der Liga. Zusammen mit Enes Acarbay soll er die Youngster führen“, könnte Brendel für Fitschen zu einem ganz wichtigen Faktor im Spiel seiner Elf werden. Gleichwohl will er an die Verpflichtung nicht zu hohe Erwartungen knüpfen, da es abzuwarten gilt, in welchem Rahmen der Neuzugang in Anbetracht seines Jobs in der Nähe Hamburgs dann auch zur Verfügung steht. kc