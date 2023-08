TSV Ottersberg muss den 4:2-Erfolg in Verden teuer bezahlen

Von: Kai Caspers

Teilen

Nicht nur in dieser Szene hatte Ottersbergs Patrick Küsel einige Probleme mit Verdens Stürmer Nick Zander (l.). © iw

Der TSV Ottersberg wird seiner Favoritenrolle im Derby beim FC Verden 04 II gerecht und feiert einen verdienten 4:2-Erfolg.

Verden – Die Freude nach dem verdienten 4:2 (1:1)-Erfolg im Derby beim FC Verden 04 II hielt sich bei Mike Gabel in Grenzen. „Den Sieg haben wir mit gleich drei Ausfällen richtig teuer bezahlt“, erklärte der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg. Am schwersten erwischte es dabei Mert Bicakci. Der Goalgetter war in der 41. Minute ohne Fremdeinwirkung umgeknickt und musste umgehend ins Krankenhaus „Mert hat sich den Knöchel gebrochen und wird bereits in der nächsten Woche operiert. Ich rechne mit einem Ausfall von vier Monaten“, stand Gabel der Schock nach der Hiobsbotschaft deutlich ins Gesicht geschrieben.

Ottersbergs Goalgetter Mert Bicakci droht nach Knöchelbruch vier Monate Pause

Auch zu Beginn der Partie wirkte Gabel alles andere als begeistert. „Da waren wir augenscheinlich im Tiefschlaf“, erklärte Ottersbergs Trainer in Anbetracht der haarsträubenden Fehler in seiner Hintermannschaft. Bereits in der dritten Minute tauchte Malte Kalski das erste Mal frei vor Ottersbergs Keeper Leon Seeger auf, setzte das Leder jedoch knapp neben den Kasten. Nur eine Minute später war es jedoch so weit. Der agile Nick Zander ließ Seeger mit einem platzierten Schuss aus 20 Metern keine Chance – 1:0 (4.). Doch selbst dieser Gegentreffer war noch immer nicht der nötige Weckruf für die favorisierten Gäste, denn nach einem weiteren Lapsus war es erneut Zander, der frei zum Abschluss kam. Dieses klatschte das Leder jedoch an die Latte (6.). „Wenn wir da noch einen Treffer nachlegen, hätte es sicher eng werden können. Doch nach dem Ausgleich hat es mir auch etwas an der nötigen Spannung gefehlt. Aber das hatte sich bereits im Training angedeutet“, ärgerte sich FC-Trainer Jan Twietmeyer. Zumal der Gegentreffer direkt nach Zanders Lattenknaller fiel. Nach einem langen Ball fehlte es an der nötigen Kommunikation zwischen Paul Gandesbergen und Innenverteidiger Levin Felsch, der seinen heraus geeilten Torhüter mit einem Kopfball ins eigene Tor überlupfte – 1:1 (7.). Twietmeyer: „In der Folge waren die Ottersberger dann die klar bessere Mannschaft, sodass wir mit dem 1:1 zur Pause auch gut bedient waren.“ Ins gleiche Horn stieß auch Mike Gabel. „Wir hatten noch genügend Chancen. Doch im letzten Drittel haben wir zu unsauber agiert.“

Nick Zander trifft doppelt für Verden

Nach dem Wechsel war es der für Bicakci ins Spiel gekommene Görkem-Turan Colak, der die Weichen für die Gäste auf Sieg stellte. Zunächst traf er nach glänzender Vorarbeit von Daniel Throl zum 2:1 (52.), ehe er dann mit einem unhaltbaren Schuss aus 20 Metern zum 3:1 (63.) nachlegte. Zwar verkürzte Nick Zander in der 70. Minute mit seinem zweiten Treffer noch auf 2:3, doch ein Ballverlust von Kato Tavan an Artur Janot bestrafte Patrick Hirsch in der 80. Minute mit dem Treffer zum 2:4-Endstand. Gabel: „Wir sind noch nicht am Limit. Doch der Sieg ist definitiv verdient.“