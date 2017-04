Dominik Rosenbrock kehrt in die Startelf zurück

Ottersberg erwartet Eintracht Lüneburg

+ Nach Sperre wieder auf der Sechs: Ottersbergs Dominik Rosenbrock.

Ottersberg - Nach zwei Pleiten hintereinander soll jetzt wieder in sicheres Fahrwasser gesteuert werden – so lautet die Devise für Fußball-Landesligist TSV Ottersberg vor dem Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen die SV Eintracht Lüneburg. „Die Jungs müssen von der Einstellung und vom absoluten Siegeswillen her in die Spur zurückfinden“, fordert Trainer Jan Fitschen für das Duell mit dem punktgleichen Gast. Im Anschluss an den 3:1-Coup bei Primus MTV Eintracht Celle ließen die Wümme-Kicker etwas schleifen.