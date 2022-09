TSV Ottersberg: Derby gegen TV Oyten in heikler Phase

Von: Ulf Horst von der Eltz

Einer, der es im Derby gegen Oyten richten muss: Ottersbergs Offensiv-Mann Görkem Colak. © Privat

Derzeit ist der TSV Ottersberg nicht gerade vom Erfolg verwöhnt - nun steht am Freitagabend ausgerechnet das Bezirksliga-Derby gegen den TV Oyten an. Chance und Risiko zugleich für die Sammrey-Elf, die den Turnaround schaffen, aber auch weiter nach unten rutschen kann. In der Offensive plagen Sorgen.

Ottersberg – In der Woche kam alles auf den Tisch. Vor dem Bezirksliga-Derby am Freitag (19:30 Uhr) gegen den TV Oyten haben die Fußballer des TSV Ottersberg die 0:4-Pleite von Ippensen aufgearbeitet. „Die Mannschaft ist selbstkritisch gewesen, hat Fehler und mangelnde Einstellung realisiert. Danach hat sie in der Einheit Gas gegeben“, hofft Axel Sammrey auf den Turnaround.

Der Wümme-Coach weiß aber um die heikle Phase, in der sich seine Elf befindet: „Nach einer 0:2-Heimpleite und dem 0:4-Untergang müssen wir natürlich höllisch aufpassen. Verlieren wir ein drittes Mal, rutschen wir unten rein.“ Neben den Misserfolgen plagen auch noch Personalsorgen – vornehmlich in der Offensive: Daniel Throl hat sich in zwei Flitterwochen verabschiedet, Rückkehrer Egzon Percani ist ebenso im Urlaub wie Alexander Garuba. Und Enes Acarbay fehlt weiterhin.

Stenzel und Pichler vor Bewährungschance

Sammrey: „Alles Spieler, die wissen, wo das Tor steht.“ So muss es vorne Görkem Colak richten, auch Roman Janot ist eine Option. Maciej Stenzel sowie Leon Pichler könnten eine Chance bekommen, sich zu beweisen. Samet Ögütucen und Stiliyan Petrov fallen verletzt aus, Ogur Beslenmis hat das Training wieder aufgenommen, aber kann noch nicht in Spielform sein.

Dass jetzt ausgerechnet Ex-Club Oyten kommt, macht die Sache für den TSV-Übungsleiter nicht einfacher: „Klar werden sie gegen mich besonders motiviert sein, alles andere wäre auch komisch. Dazu die normale Rivalität – das wird ein geiles Spiel.“ Aber letztlich bleibt das für Sammrey eine Nebensache, „denn wir brauchen einzig die Punkte.“

Jan Fitschen freut sich aufs Wiedersehen

Daher stellt sich TVO-Coach Jan Fitschen auf top-motivierte Gastgeber ein: „Nach den Pleiten werden sie alles daran setzen, zu Hause ein positives Ergebnis hinzuzaubern.“ Trotz der Lage sieht er seinen ehemaligen Club als Favoriten an, freut sich indes auf ein das Wiedersehen, „ich kenne ja noch so viele dort.“ Da Simon Seekamp und Andre Geisler weiter im Urlaub sind, dürfte sich in der Oytener Aufstellung wenig ändern, Fitschen geht den Lokal-Fight mit zwei Siegen im Rücken selbstbewusst an: „Wir werden uns nicht hinten reinstellen, sonder wollen das Heft in die Hand nehmen – wenn Ottersberg das erlaubt.“