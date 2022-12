Ottersberg: Auch Mindermann droht auszufallen

Von: Frank von Staden

Droht am Sonntag ebenfalls auszufallen: Ottersbergs „Keeper-Notnagel“ Felix Mindermann. © von Staden

Vernünftig in die Winterpause möchte sich am Sonntag Fußball-Bezirksligist TSV Ottersberg im Heimspiel gegen den SV Lilienthal-Falkenberg verabschieden, auch wenn die Wümme-Elf personell aus dem letzten Loch pfeift.

Ottersberg – Lange lief vieles fast schon perfekt beim TSV Ottersberg, seit drei Spielen allerdings bringt sich der Fußball-Bezirksligist quasi fast selbst um den Lohn der Früchte. Auf gleich vier gesperrte Spieler muss Coach Axel Sammrey am Sonntag (Seeger, Percani, Colak und auch Küsel mit 5. Gelben) im letzten Heimspiel des Jahres gegen Aufsteiger Lilienthal verzichten, dazu gesellen sich sechs Verletzte, zwei Kranke und in Luckyman ein Spieler, der sich beruflich im Ausland befindet.

„Alles keine guten Voraussetzungen. Zumal Keeper Felix Mindermann gesundheitlich angeschlagen ist und auch auszufallen droht. Doch ich erwarte einfach vom Rest des Teams, dass er sich ein letztes Mal in diesem Jahr voll in das Spiel hineinkniet und sich von unseren Zuschauern vernünftig verabschiedet. Danach werden wir uns in der Winterpause gut vorbereiten und vielleicht auch neu aufstellen“, hat da Sammrey ein klares Bild vor Augen, wie seine Elf diese Partie angehen sollte.