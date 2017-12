TSV Ottersberg angelt sich Jona Oesterling

Ottersberg - Fußball-Landesligist TSV Ottersberg kann seine Offensive für die Rückrunde weiter verstärken: So bestätigte der sportliche Leiter Markus Bremermann gestern, dass nach Roman Reschke (OT Bremen, zuvor TSV Bierden) auch Youngster Jona Oesterling vom klassentieferen Bezirksligisten FSV Langwedel-Völkersen zukünftige das grün-weiße Trikot überstreifen wird. Zudem wird Coach Jan Fitschen auch noch Artur Janot aus der Reserve

Karol Karpus wechselt zum Rotenburger SV

fest hochziehen. Verlassen wird den Wümme-Club indes wieder Sommerzugang Finn Herwig, der zum TV Hassendorf zurückkehrt.

Der erst 18-jährige Fischerhuder Jona Oesterling, er verlässt wie auch der in Mulmshorn lebende Defensivspieler Karol Karpus (Rotenburger SV) den FSV nach nur einem halben Jahr wieder, passt genau in das Anforderungsprofil des TSV Ottersberg, stammt er doch aus der eigenen Jugend des Wümme-Clubs. Bevor es den talentierten Angreifer in der Jugend zum JFV A/O/Heeslingen zog, hatte ihn Bremermann unter seinen Fittichen. Auch Karpus liebäugelte kurz mit einem Engagement beim TSV, absolvierte gemeinsam mit Oesterling eine Probetraining bei Fitschen, doch am Ende war der nähere Weg zum RSV ausschlaggebend. Oesterling als auch Karpus sollen von Langwedels Übungsleiter Benjamin Nelle vor ihrem Engagement beim FSV eine feste Zusage erhalten haben, dass sie bei einem Angebot eines höherklassigen Vereins zu Halbserie ohne Sperre den Bezirksligisten wieder verlassen dürften.

vst