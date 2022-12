Stephen Osei – mit dem TSV Etelsen hat er noch viel vor

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Gut am Ball – das ist eine der Stärken von Stephen Osei, dem neuen Torwart des TSV Etelsen. © Hägermann

Iker Casillas nennt er als sein großes Vorbild: Stephen Osei, der am vergangenen Sonntag seinen Einstand beim TSV Etelsen gab, kann sich ein längeres Bleiben vorstellen. Der 26-jährige Ghanaer fühlt sich am Schlosspark richtig wohl, möchte gerne mithelfen, dass es in der Landesliga weiter nach oben geht.

Etelsen – Ein bisschen hat sich Stephen Osei schon geärgert, dass er den Strafstoß von Hagen/Uthledes Finn-Niklas Klaus zum 2:2-Endstand passieren lassen musste. So blieb dem neuen Keeper des Landesligisten TSV Etelsen am vergangenen Sonntag ein Sieg zum Einstand verwehrt. Und das, obwohl der Ghanaer sich selbst gerne als Elfmeter-Killer präsentiert hätte: „Ja, darin sehe ich eine meiner Stärken. Schade, dass ich den Ball nicht halten konnte“, erläuterte der 26-Jährige im Gespräch mit dieser Zeitung.

Osei war wegen der akuten Torwartprobleme der Schlossparkkicker kurzfristig verpflichtet worden, nachdem er Ende des vergangenen Jahres beim FC Worpswede aufgehört hatte, vereinslos war und somit sofort spielen durfte. Es entpuppte sich als hilfreich, dass Nils Koehle, Kevin Bähr und Alex Ruf einst in Lilienthal mit Osei zusammen auf dem Platz gestanden hatten.

„Ich wollte einfach wieder Fußball spielen“

„Der sportliche Leiter André Koopmann hat mich angerufen. Ich hatte zwar noch andere Angebote, aber dass ich mit drei alten Kumpels spielen konnte, hat mit den Ausschlag für Etelsen gegeben. Ich wollte einfach wieder Fußball spielen“, sagt Stephen Osei. Der in Worpswede wohnende und in Bremen bei einer Online-Apotheke arbeitende Ghanaer fühlte sich von Anfang an wohl am Schlosspark. „Wir haben gute Jungs in der Mannschaft, ein gutes Trainerteam. Und was für mich ganz wichtig ist, mit Jörg Nienstädt einen Klasse-Torwarttrainer.“ Es macht dem Neuen also richtig Spaß bei den Blau-Weißen, sodass er sich auch ein Bleiben über die Winterpause hinaus vorstellen kann.

TSV Etelsen im letzten Heimspiel ohne Bormann und Niemann „Zum Heim-Abschluss noch mal ein Sieg wäre schön.“ So lautet das Motto für Nils Goerdel, Trainer des TSV Etelsen, vor dem Landesliga-Match am Sonntag (14 Uhr) gegen den VSV Hedendorf/Neukloster. „Die Tabelle ist so eng, dass die Gäste bei einem Erfolg an uns heranrücken würden und wir den Blick wieder nach unten richten müssten“, weiß der Coach um die Situation. Daher müssten bis Jahresende noch so viele Punkte wie möglich geholt werden.

Die Hedendorfer erwartet Goerdel tief stehend und auf Konter lauernd. Denn vorne suchen sie dann Jan-Hendrik Scheppeit, der acht Tore erzielt hat: „Er macht die Bälle gut fest, ist robust und sehr schnell. Da müssen wir hoch konzentriert sein.“ Die Serie mit fünf ungeschlagenen Heimspielen, darunter vier Siege, ausbauen – zwei Etelser können dabei nicht mithelfen: Frederik Bormann ist krank, Piet Niemann kehrt zu kurzffritig aus dem Urlaub zurück.

Zwar sieht sich Osei erst bei 80 Prozent seines eigentlichen Leistungsvermögens, „aber ich komme durch das Torwarttraining immer besser rein. Diese zwei Wochen haben mir richtig gutgetan.“ Verbessern könne er sich im schnelleren Spielen. Neben dem Halten von Strafstößen sieht der 26-Jährige bei langen Bällen und in den Duellen Eins-gegen-eins weitere Stärken.

Was von Nils Goerdel bestätigt wird: „Stephen hat ein prima Spielverständnis, Dynamik beim Hochspringen und Rauslaufen. Seine Ballbehandlung kann sich sehen lassen. Da er aber eine lange Pause hatte, fehlt ihm noch ein wenig die Routine. Sein Einstand war gut.“ Darüber hinaus bezeichnet der Cheftrainer den Neuen als überaus netten Kerl: „Er passt einfach in die Welt.“

Was aber vor dem Heimspiel gegen Hedendorf/Neukloster nicht automatisch eine Einsatzgarantie bedeute: „Auch Benni Skupin hat ordentlich trainiert, ist wieder fit. Da werde ich kurzfristig entscheiden.“ Gewappnet fühlt sich Stephen Osei für sein zweites Spiel: „Ich bin fit, bereite mich vor und werde da sein, wenn der Trainer mich aufstellt.“

Osei sieht Stärken im Eins-gegen-eins

Sollte er den Kasten hüten dürfen, möchte er dabei helfen, mit einem Heimsieg weiter nach oben in der Tabelle blicken zu können. „Aber natürlich müssen alle gut zusammenarbeiten. Ich alleine werde da nichts ausrichten. Wobei es schwer werden wird, richtig nach oben zu kommen, dafür ist die Liga ziemlich stark.“

Obwohl oben genau das ist, was das große Vorbild von Stephen Osei immer verkörperte: Spaniens ehemaliger Nationalkeeper Iker Casillas, der in seiner Karriere dreimal mit Real Madrid die Champions League gewonnen hat und fünfmal in Folge als Welttorhüter ausgezeichnet wurde: „Seine Reflexe waren einfach super – ein kompletter Schlussmann.“ Zumindest eine Stärke von „San Iker“ hat der Neu-Etelser schon kopiert – in den Duellen Eins-gegen-eins.