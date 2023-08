TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:0 - optimaler Auftakt dank Jannis Krenz

Von: Matthias Freese

In die Zange genommen: Fischerhudes Lukas Klapp (2.v.l.) und Kapitän Kevin Sammann stellen VSK-Mannschaftsführer Marlo Burdorf. Am Ende feierte die Kalteis-Elf in der Bezirksliga einen 1:0-Auftaktsieg. © Freese

Viel besser hätte der TSV Fischerhude-Quelkhorn nicht in die neue Saison der Fußball-Bezirksliga starten können. In der Nachholpartie gegen den zu den Spitzenteams gerechneten VSK Osterholz-Scharmbeck gelang der Wümme-Elf dank des Treffers von Jannis Krenz in der 33. Minute ein 1:0 (1:0)-Heimsieg.

Fischerhude – Zwei Tage zuvor hatte das Spiel noch abgesagt werden müssen, weil der Platz aufgrund der Regenfälle unbespielbar war. Nun präsentierte sich das Geläuf im ordentlichen Zustand.

„Wir haben einen Plan gehabt und haben ihn gerade in der ersten Halbzeit hervorragend umgesetzt“, stellte Fischerhudes Trainer Vitalij Kalteis fest, während Gegenüber Thorsten Westphal seine Mannen unmittelbar nach dem Abpfiff zum Straftraining auf den Nebenplatz bat. Dem Favoriten war über 90 Minuten betrachtet viel zu wenig gegen eine kompakte Abwehr der Gastgeber eingefallen. „Die haben keine Idee gehabt und wir standen gut“, bemerkte auch Fischerhudes stürmender Co-Trainer Patrick Klee, der in die Startelf gerückt und viel unterwegs war.

Duo Sammann/Sammann macht hinten dicht

Die Innenverteidigung mit Kevin Sammann und Justin Sammann präsentierte sich souverän und ließ kaum etwas durch, auch sonst hatten es die Osterholzer trotz mehr Ballbesitz schwer, ihr Spiel aufzuziehen. Fischerhude setzte immer wieder Nadelstiche und gestaltete die Partie zusehends ausgeglichener. Mehr noch: Mit einem gut getimte Pass schickte Jona Oesterling Stürmer Krenz, der Keeper Michel Stelljes überwand – 1:0.

Nur noch einmal bekam Osterholz vor der Pause die Chance zum Ausgleich, doch Christoph Oberschelp scheiterte am 18-jährigen Keeper Benedikt Frank (43.). Derweil hätte Yannick Jeschke nach Vorarbeit des aktiven Lukas Klapp auf 2:0 erhöhen können, brachte den Ball aber nicht richtig unter Kontrolle (45.). Auch Krenz hätte es deutlicher gestalten können, traf nach Flanke von Oesterling aber nur die Latte (53.).

Das Stenogramm TSV Fischerhude-Quelkhorn - VSK Osterholz 1:0 (1:0). TSV Fischerhude-Quelkhorn: Frank - Blanke, Klapp, Krenz (90.+1 Ripke), Oesterling (90.+3 Horeis), J. Sammann, Jeschke (86. Freiberg), Wülbers-Mindermann (82. Friedrich), Wiechmann, P. Klee (75. D. Klee). Tor: 1:0 (33.) Krenz.

Die beste Chance zum Ausgleich vergab der eingewechselte Juri Kiekhöfer frei vor der Kiste (56.), doch Osterholz fand nicht wirklich ein Mittel, um durchzukommen. Vielmehr besaßen die Fischerhuder immer wieder gute Kontermöglichkeiten, spielten diese aber nicht gut genug aus oder vergaben aussichtsreich durch Krenz (86./90.). Letztlich ging der knappe Sieg durchaus in Ordnung.

Dabei wussten wir nicht, wo wir stehen, weil wir keine gute Vorbereitung hatten. Aber dass die Mannschaft will, hat man gesehen. So haben wir jetzt nicht den Megadruck.

„In der zweiten Halbzeit haben wir unsere Offensivaktionen nicht zielstrebig genug ausgespielt, aber wir haben wenig zugelassen“, resümierte Kalteis. „Dabei wussten wir nicht, wo wir stehen, weil wir keine gute Vorbereitung hatten. Aber dass die Mannschaft will, hat man gesehen. So haben wir jetzt nicht den Megadruck“, dachte der Coach schon ans nächste Spiel beim SV Anderlingen.