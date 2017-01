„Om“ – und es herrscht absolute Stille

„Sanddorn-Balance“ sorgt in ungewohnter Atmosphäre für Highlight vor 8000 Zuschauern / Turner begeistern

+ Stadtleben in eigener Interpretation: Die Gruppe „Movesty“ aus Uesen tanzte zu Hip-Hop-Klängen.

Verden - Von Ulf von der Eltz. Ein letztes „Om“ von Moderator Yared Dibaba und dem Publikum, dann herrschte ungewohnte Stille in der Verdener Niedersachsenhalle. Mädir Rigolo zauberte eine Art Riesenmobile um eine kleine Feder auf einem Palmenblatt herum und ließ es wie von Geisterhand in der Luft schweben. 8000 Zuschauer bei Sport & Schau hielten den Atem an und applaudierten erst frenetisch, als der Schweizer die Feder wieder an sich nahm und sein Werk zusammenfiel. Mit dieser „Sanddorn Balance“ bot der Kamiwaza einen der zahlreichen Höhepunkte bei der 33. Auflage von Norddeutschlands größter Sportgala.

„Das haben Sie sicherlich noch nie live gesehen, absolut faszinierend“, hatte Dibaba den Kamiwaza – so wird in Japan der „Meister der übermenschlichen Fähigkeiten“ genannt – am Sonnabend angekündigt. Und der mehrfach ausgezeichnete Rigolo, dessen Atemtechnik das Publikum in den Bann zog, rechtfertigte mit seiner einmaligen Darbietung sämtliche Vorschusslorbeeren.

Richtig laut wurde es hingegen bei der großen Motorrad-Show, die Kevin Funk aufs Parkett bretterte. Spektakuläre Stunts über ein Auto, einen Turm aus Paletten oder aber der Sprung über Mitglieder des Sport &Schau-Aufbauteams (Dibaba: „Das beste der Welt“) sorgten für Begeisterung bei den PS-Liebhabern. Hier waren dann Abgase, quietschende Reifen und der Geruch von verbranntem Gummi einfach mal erlaubt.

„Kommen, sehen, staunen“. Diesen Slogan, den in der Abendgala eine Zuschauerin aus Langwedel dem von der Mediengruppe Kreiszeitung veranstalteten Event zuschrieb, rechtfertigten vier Turner aus Frankfurt in sportlicher Hinsicht. Erst faszinierte das Show-Projekt auf dem Barrolin, einer Mischung von Barren und Trampolin. Später glänzten die Vier am Dreierreck mit atemberaubenden Flügen – sehr zur Freude der weiblichen Besucher mit freiem Oberkörper, der den Blick auf jeden einzelnen Muskel erlaubte. Dibaba: „Sie dürfen alles auf die Bühne werfen. Ihren BH, sogar ihre Unterhose. Und wenn sie keine anhaben, nehmen sie einfach die Ihrer Nachbarin...“

Absolute Höchstleistungen boten ebenso die Österreicher von „Zurcaroh“. Ihre Geschichte zur Herkunft der Völker, schon bei der World Gymnaestrada 2015 in Helsinki mit standing ovations honoriert, begeisterte nicht nur mit tänzerischer Eleganz und Klasse-Kostümen. Es wurden auch dreijährige Kinder durch die Halle geschleudert und sicher wieder aufgefangen.

Einen Hauch von Broadway zauberten die Stepptänzer aus Wilhelmshaven auf die Bühne. „Taptastic“ beeindruckte mit rasanter Schrittfolge, bildete dabei einen Kreis oder ein Herz. Da konnte auch Dibaba nicht widerstehen und absolvierte mit der Leiterin kurzerhand einen Schnellkurs. Eine Jonglage der Extra-Klasse bot Tatiana Konoballs. Die Ukrainerin ließ geschmeidige Bewegungen auf drei großen Gummibällen ebenso leicht aussehen wie die turnerischen und akrobatischen Teile.

Tierisch wurde es bei Sport & Schau, als John Burke mit seinen Seelöwen „Diego“ und „Lou“ zeigte, was sich beim Hollywood-Klassiker „Blues Brothers“ nach dem Abspann so alles abspielt. Dass sie neben den Kunststücken auch noch zu singen anfingen, ließ das Herz vor allem der Kinder höher schlagen. Dem Trio in Schwarz gefiel es an der Aller richtig prima. Dibaba: „Sie wollen jetzt nicht mehr in Monte Carlo oder anderswo auftreten, sondern nur noch in Verden.“

Die Lachmuskeln wurden von Valentin Urse strapaziert, als er wie ein Wurm verkleidet immer neue Figuren formte und in seinem Spiralschlauch urkomisch anmutete. „Tierpsychologe“ Dibaba und das Publikum hatten Urse mit einem „Wurli-Wurli-Wurm“ hinter dem Vorhang hervor gelockt.

Eine ganz neue Art der Kunst stellte der „Wall-Clown“ vor. Tobias Wegner spielte dabei mit der Perspektive. Wenn er auf dem Boden robbte, vermittelte eine auf die Seite gestellte Kamera dem Publikum, er würde geradezu schwerelos eine Wand hinaufklettern oder an ihr klebend Kunststücke vorführen. Dabei vermischte sich Realität und Phantasie derart, dass der Betrachter gar nicht wusste, ob Wegner nun steht, liegt oder gar fliegt.

Für ganz viel Lokalkolorit sorgten zunächst die von den Lesern dieser Zeitung gewählten Sportler des Jahres aus dem Landkreis Verden. Ihre Ehrung werden sie vermutlich nie vergessen, denn die Trophäen überreichte kein Geringerer als Andreas Toba, Deutschlands Turnheld von den Olymischen Spielen in Rio. Und die Gruppe „Movesty“ vom TSV Uesen nahm sich unter der Leitung von Isabel Cybulski den Hip-Hop-Tanz vor, um ihre eigene Interpretation des Stadtlebens nach Verden zu bringen. Eröffnet hatten die 33. Auflage von Norddeutschlands größter Sportgala die Fascinating Drums aus Lippstadt mit ihren Trommelwirbeln und visuellen Lichteffekten.