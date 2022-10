Reiten: Oliver Ross und Fipi feiern großen Triumph

Oliver Ross. Archiv © Wächter

Das Turnier des RV Der Montagsclub in Westergellersen/Luhmühlen ging mit einem Triumph für Oliver Ross (RV Aller-Weser) zu Ende. Im Sattel von Fipi dominierte der erfahrene Reiter eines der abschließenden Springen, gleichzeitig eines der Highlights.

Verden - Ross und der achtjährige Hannoveraner Wallach von For Pleasure (MV von Grosso) waren nur eines von zwei Paaren, die in diesem S*-Springen überhaupt das entscheidende Stechen erreichen konnten.

Schon nach dem ersten Umlauf hatten die beiden die schnellste Zeit erzielt und waren fehlerfrei geblieben. Im Stechen behielt Oliver Ross ebenfalls einen kühlen Kopf und brachte seinen Partner erneut ohne Abwurf und etwa eine Sekunde schneller als das zweitplatzierte Paar durch den Parcours.

Julius Meyer Dritter im M*-Springen

Ross freute sich darüber hinaus mit seinem Otto de la Roche über Platz fünf im Springen mit steigenden Anforderungen in der Klasse M*. Julius Meyer holte für den RV Aller-Weser eine starke Platzierung, mit dem Wallach Stakkakini belegte er in einem anderen Springen mit steigenden Anforderungen in der Klasse M* Platz drei. kk