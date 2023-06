Oliver Ross sorgt für einen Heimsieg

Gewann ein Punktespringen der Klasse S*: Jana Schwarting auf dem Wallach Silverado. © Wächter

Auf dem Gelände des Polo Club Hagen-Grinden, der in Kooperation mit Reitsport Hagen-Grinden Gastgeber des Traditionsturniers „Polo meets Showjumping“ ist, gingen die ersten Wettkämpfe über die Bühne.

Hagen-Grinden – Dabei standen für die Reiter vor allem Jungpferdeprüfungen im Fokus. Den Auftaktsieg in einer Springpferdeprüfung der Klasse A* schnappte sich Peer Eitenmüller, der seine vierjährige Hannoveraner Stute Charaya (Chacfly x MV Stakkato) vorstellte. Mit einer Wertnote von 7,8 ging der erste Volltreffer an das Paar vom RV Hardenberg, das sich gegen rund 35 Konkurrenten behaupten konnte. „Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Charaya ist top gesprungen. Ich bin heute das erste Mal hier und eigentlich nur heute im Einsatz. Ich denke aber, dass ich morgen wiederkommen muss, um mir die Polospiele anzusehen“, erklärte Eitenmüller. Zweite wurde Smilla Lou Rakow vom RV Aller-Weser, die für ihre Vorstellung mit Bon Ami eine Wertung von 7,7 erhielt. In der zweiten Abteilung dieses Wettbewerbs freute sich der Morsumer Nano Healy mit dem Hengst Esperado über Platz drei, der bei seinem ersten Turnierauftritt direkt eine gute Figur machte. Einen Heimsieg für den Kreis Verden gab es aber auch, denn Tobias Bremermann aus Oyten setzte sich im Youngster-L-Springen durch. Mit seiner sechsjährigen Hannoveraner Stute Diamonds Darkness (Diamant de Plaisir x MV Stakkato) erreichte er eine Wertnote von 8,3. Zweite wurde Julie Mynou Diederichsmeier auf Balanda vor ihrer Aller-Weser-Kollegin Amelie Baumgart mit Diadem. In einer weiteren Springpferdeprüfung der Klasse L belegte Nano Healy auf Only One Platz zwei. Ein Treffer für den RC Hagen-Grinden holte Mailin-Sophie Meyer, die mit ihrer siebenjährigen Holsteiner Stute Cantana (Cannavaru x MV Contendro) in einem A**-Springen siegreich war. Das Highlight des ersten Turniertages war ein Springen der Klasse L, in dem Oliver Ross den Sieg für den RV Aller-Weser knapp verpasste. Im Sattel von Dakito wurde er Zweiter hinter Jana Schwarting vom RV Elmlohe-Marschkamp und ihre Hannoveraner Stute Cucaracha. Mit seinem zweiten Pferd Townsend schnappte sich Oliver Ross Platz drei.

Als erstes echtes Highlight stand am zweiten Turniertag ein Punktespringen der Klasse S* auf dem Programm. Es siegte Jana Schwarting auf dem 10-jährigen Hannoveraner Wallach Silverado (Stolzenberg x MV Grand Cru). Das Zwei-Phasen-Springen der Klasse M* ging an Victoria Kiefer vom RV Der Montagsclub und ihrer 15-jährigen Oldenburger Stute Campana (Cellestial x MV Competent). Dieses Duo setzte sich auch gegen Nano Healy und Oak Grove’s Odyssey durch, die einen starken zweiten Platz belegten. Der Sieg in der zweiten Abteilung blieb dafür im Kreis Verden, denn Oliver Ross und sein siebenjähriger Hannoveraner Hengst Otto de la Roche (Orlando x MV Check In) holten einen tollen Heimtreffer. „Es war gut, dass der Boden nach den Regenfällen am Morgen wieder abgetrocknet war. Otto de la Roche ist sehr gut gesprungen“, so Oliver Ross. Im L-Springen konnte sich außerdem Ann-Kathrin Meyer von der RG Berkelsmoor auf Let’s Dance über Platz zwei freuen.

Noch bis Sonntag finden in Langwedel Polospiele und Springen bis zur schweren Klasse sowie einige Showacts statt. „Wir wollten mit unserem Konzept für jeden Besucher das Passende bieten“, erklärt Kassandra Mohr vom RS Hagen-Grinden. kk