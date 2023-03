Oliver Ross bleibt beim Triumph in Hoya fehlerfrei

Oliver Ross präsentierte sich auf Otto de la Roche in starker Form und gewann ein M**-Springen in Hoya. © iw

Oliver Ross gelang beim Hallenspringturnier in Hoya der große Coup, denn der erfahrene Springreiter vom RV Aller-Weser gewann das M**-Springen mit Stechen, das Highlight des mehrtägigen Turniers.

Verden - Gemeinsam mit Otto de la Roche, einem siebenjährigen Hannoveraner Hengst von Orlando (MV Check In) zeigte Ross im Stechen den einzigen fehlerlosen Ritt und holte sich souverän den Erfolg. Mit dieser Leistung verwies das Duo Vereinskollegin Nadine Wahlers und Chira auf Platz vier. Platz fünf belegte mit Isalie Baumgart ebenfalls eine Reiterin vom RV Aller-Weser. Sie war mit der Stute Hamburg gestartet. Ross war aber nicht der einzige erfolgreiche Vertreter des Kreises Verden, denn den Sieg in der zweiten Abteilung eines M*-Springens holte sich Melina Hasenklever vom Verdener Schleppjagd-RV. Die junge Reiterin zeigte mit dem Wallach Charles (Charivari x MV Dollar Della Pierre) mit einigen Zehntelsekunden Vorsprung vor den Zweitplatzierten eine grandiose und fehlerfreie Leistung. Melina Hasenklever konnte sich dabei gegen Ross und Otto de la Roche durchsetzen, die Platz fünf belegten. In der ersten Abteilung des Wettbewerbs erreichte Amelie Baumgart (RV Aller-Weser) auf Argentino Rang vier. Einen weiteren Treffer holte Mailin-Sophie Meyer in einem Springen auf A**-Level. Die Reiterin vom RC Hagen-Grinden war mit Cantana gestartet, einer siebenjährigen Holsteiner Stute von Cannavaru (MV Contendro). Vierte wurde Deike Klußmann-Bachmann (RV Aller-Weser) auf Elle. Des Weiteren schrammte Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) mit Catwick ganz knapp am Sieg im Punktespringen der Klasse M* vorbei, denn die beiden belegten Platz zwei der ersten Abteilung. In der zweiten Abteilung sicherte sich Nadine Wahlers und Caithana Platz drei, während ihre Vereinskollegin Kimberly Yu-Tien Liu mit Noble Boy vierte und Jannick Schubert (RV Aller-Weser) auf Daytona fünfter wurde. Im L-Springen holte Linnea Heemsoth (RV Aller-Weser) auf Cascada Platz zwei vor Melina Hasenklever, die mit Chlo’e vierte wurde. Linnea Heemsoth und Cascada wiederholten das in einem weiteren Springen auf diesem Niveau. Dieses Mal ging Rang vier an Rieke Allermann (RV Graf von Schmettow) und Cajetan, vor Isalie Baumgart und Hamburg. Mit ihrem zweiten Pferd Norris freute sich Allermann in der zweiten Abteilung über Platz zwei. In diesem Wettkampf holten Anabel Baumgart und Come Back Platz vier. Deike Klußmann-Bachmann und Elle schnappten im A**-Springen den vierten Rang, während für Nadine Wahlers auf Candraja Platz zwei und mit Bold Type Platz fünf in einer Springpferdeprüfung der Klasse M* heraussprang. Die Plätze drei und vier gingen an Jack O Donohue aus Thedinghausen, der mit Zenzero und Chanaika gestartet war. In einer Youngster-Prüfung der Klasse L holte Nadine Wahlers auf Santiano Rang vier. Das gelang auch Jack O Donohue und Campsite in einem ähnlichen Wettbewerb. kk