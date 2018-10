Bezirksoberliga: Oyten 9:4 über Habenhausen II

Oliver Helming dreht 0:2-Rückstand noch um

+ Feierte mit dem TV Oyten den vierten Sieg in Folge: Tim Loebert.

Oyten - Tischtennis--Bezirksoberligist TV Oyten holte mit dem 9:4 gegen den ATSV Habenhausen II den vierten Sieg in Folge und redet weiterhin ein Wörtchen im Rennen um den Aufstieg in die Landesliga mit. Einmal mehr waren es vor allem die Positionen eins bis drei, die am meisten überzeugten. Peter Igel, Oliver Helming und Franz König konnten sowohl ihre Einzel, als auch ihre Doppel gewinnen und bestätigten, dass sie in der Liga kaum zu bezwingen sind.