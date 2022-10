Oytens Ole Persson stellt die Weichen beim 4:1 im Derby über den MTV Riede

Von: Kai Caspers

Einen packenden Zweikampf liefert sich Oytens Simon Seekamp (links) mit Riedes Dominik Jacobi. Am Ende hatten die Oytener im Bezirksliga-Derby beim 4:1 das bessere Ende auf ihrer Seite. © Hägermann

Dritter Sieg in Folge für Fußball-Bezirksligist TV Oyten. Freitagabend behauptete sich das Team von Trainer Jan Fitschen verdient mit 4:1 (0:0) im Derby über den MTV Riede und kann damit den Blick wieder in obere Tabellenregionen richten. Zum Spieler der Partie avancierte dabei Ole Persson, der nicht nur zwei Tore erzielte, sondern einen weiteren Treffer vorbereitete.

Oyten – „Wir haben es 60 Minuten gut verteidigt. Allerdings haben wir unsere Konter nicht gut ausgespielt“, monierte Riedes Trainer Denis Schymiczek. „Mit dem ersten Gegentor ist das Spiel dann jedoch gekippt. Denn in unserer derzeitigen Situation sind sofort die Köpfe nach unten gegangen und in nur sieben Minuten war das Ding dann durch.“ Noch in der ersten Halbzeit war es ein offenes Spiel. Wobei Maik Stöver die Gäste frühzeitig hätte in Führung bringen können, doch er scheiterte am glänzend reagierenden Christian Rathjen im Oytener Tor (13.). Auf der anderen Seite war es Arouna Ahizi (27.), der nach glänzender Vorarbeit von Andre Geisler seinen Meister in MTV-Keeper Jannik Schumacher fand. Somit ging es mit einem torlosen Remis in die Pause.

Ich habe in der Kabine gesagt, dass wir Geduld haben müssen. Der Führungstreffer war dann der Dosenöffner.

Nach dem Wechsel erhöhten die Gastgeber merklich das Tempo. Hatte Andre Geisler gleich zweimal (52./56.) die mögliche Führung auf dem Fuß, war es in der 60. Minute soweit. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten von Anton Strodthoff war Ole Persson mit einem platzierten Kopfball zur Stelle – 1:0. „Ich habe in der Kabine gesagt, dass wir Geduld haben müssen. Der Führungstreffer war dann der Dosenöffner“, so Fitschen. Zumal die Oytener nur fünf Minuten später auf 2:0 erhöhten. Nachdem MTV-Keeper Schumacher einen Strodthoff-Schuss nach vorne abklatschen ließ, war erneut Persson per Kopf zur Stelle. Die Vorentscheidung dann in der 67. Minute, als Marius Winkelmann nach einer Ecke von Persson auf 3:0 erhöhte. In der Folge ließen es die Gastgeber dann etwas ruhiger angehen, sodass Timm Wüstefeld nach einem Fehler des eingewechselten Daniel Airich auf 1:3 (83.) verkürzte. Doch Airich bügelte seinen Fehler wieder aus und bereitete Ahizis Treffer zum 4:1-Endstand (90.+1) vor. Fitschen: „Ich freue mich für die Jungs. Aufgrund der Verhältnisse auf dem Platz war es ein völlig verdienter Sieg.“