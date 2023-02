Ole Lübbers führt Oyten II zum Derbysieg

Von: Björn Lakemann

Kommt völlig frei zum Wurf gegen Verdens Torhüter Mirco Thalmann: Oytens Timo Precht. © Hägermann

Im Kellerduell der Handball-Landesliga behauptete sich der TV Oyten II im Derby gegen die HSG Verden-Aller mit 21:20 und hat damit den einzigen Abstiegsplatz verlassen.

Oyten – Das nächste Lebenszeichen des Handball-Landesligisten TV Oyten II. Nach einer überaus dürftigen ersten Halbzeit feierte das Team um den elffachen Torschützen Ole Lübbers im Derby gegen die ersatzgeschwächte HSG Verden-Aller einen knappen 21:20 (11:13)-Erfolg. Durch den zweiten Sieg in Folge hat das Team von Sören Blumenthal nach langer Zeit endlich den einzigen Abstiegsplatz verlassen.

„Noch im ersten Abschnitt haben wir zu viel verworfen und die Verdener dadurch zu lange am Leben gelassen. Nach der Roten Karte in der 35. Minute ist das Pendel dann aber auf unsere Seite ausgeschlagen“, befand Lübbers. In dieser Szene hatte der Verdener Friedrich Fröhling nach drei Zeitstrafen bei einem 14:15-Rückstand Rot gesehen. In der Folge hatte die Oytener Oberliga-Reserve einen 5:0-Lauf auf das Parkett gelegt und die Partie entschieden. Zum 19:15 (52.) hatte Maximilian Sell mit einer sehenswerten Bude, als er das Spielgerät in der Luft kontrollierte und einnetzte, getroffen. Nur wenig später legte Rückraumspieler Lübbers, der beim Oberligisten die Kreisposition bekleidet, noch zum 20:15 (55.) nach. Damit war der Drops gelutscht. Bei den Verdenern zeigte einzig der unermüdliche Handballarbeiter Juri Wolkow auf dem Feld eine vorzeigbare Leistung.

Noch im ersten Abschnitt hatten die Allerstädter durch Kevin Bröcker, der zehn Minuten vor dem Ende mit einer Knöchelblessur das Parkett verlassen musste, ein 7:4 (16.) vorgelegt. Dem Rückraumrecken gelang sogar das 13:8 (26.). Die Gastgeber, die ohne ihren an der Hand verletzten Rückraumspieler Sören Reelfs antreten mussten, boten indes in Sachen Wurfquote eine unterirdische Leistung. Nur gut, dass das Blumenthal-Team dank eines Lübbers-Hattricks den Pausenstand mit dem 11:13 noch einigermaßen erträglich gestalteten konnten.

Unsere Torquote im zweiten Abschnitt war einfach zu wenig. Außerdem hat uns das Hadern mit den Schiedsrichtern schon etwas die nötige Konzentration geraubt.

Im zweiten Abschnitt zeigte sich ein völlig anderes Bild. Trotz der Glanzleistung des Verdener Torhüters Mirco Thalmann, der in 50 Minuten gleich 15 teils spektakuläre Paraden lieferte, nahmen die Vampires das Heft des Handelns in die Hand und profitierten von den wenig torgefährlichen Mitspielern um Bröcker und Wolkow. Dass die Mannschaft von Trainer Oliver Schaffeld nach dem 15:20 noch verkürzen konnte, war einzig den Nachlässigkeiten der Gastgeber geschuldet. „Unsere Torquote im zweiten Abschnitt war einfach zu wenig. Außerdem hat uns das Hadern mit den Schiedsrichtern schon etwas die nötige Konzentration geraubt“, befand Schaffeld. Und sein Keeper Thalmann legte noch nach: „Mit 21 Gegentoren muss man auswärts eigentlich gewinnen. Aber wir hatten auf der Bank ja mehr Torhüter als Feldspieler. Dadurch fehlten uns natürlich die Alternativen zum Wechseln. Jetzt müssen wir uns einfach durch den Rest der Saison durchbeißen“, so der 31-jährige Schlaks, der seinem Team im Saisonendspurt wieder öfter zur Verfügung stehen wird. Das könnte für die HSG Verden-Aller ein Faustpfand im Abstiegskampf werden.

Tore TV Oyten II: Lübbers (11/6), Lux (3), Sell (2), T. Precht (2), Wilkens (1), Steinsträter (1), M. Lange (1).

Tore HSG Verden-Aller: Bröcker (8/2), Ahrens (3), Wolkow (3), Wischmann (2), Laake (2), Riechelmann (2).

