Oldies sorgen für einen gelungenen Auftakt in Daverden

Von: Björn Lakemann

Teilen

Freuen sich: Daverdens Spartenleiter Dirk Oliver Kühl mit Tanja Schulz und Harald Lüthje (von links). © bjl

Das 43. Grün-Weiße Wochenende (GWW) des TSV Daverden wurde traditionell mit dem Oldieturnier eröffnet. Am Start waren jeweils fünf Damen- und Herrenteams. Sehr zur Freude von Dirk-Oliver Kühl, Vorsitzender der Grün-Weißen: „Einen schöneren Start in unser Turnier hätten wir uns nicht wünschen können. Bei unserer letzten Auflage in 2019 hatten wir exakt die gleiche Teilnehmerzahl bei den Oldie-Handballern.“

Daverden – Bei den Damen war das Team Bergauf geht‘s schneller, gespickt mit ehemaligen Spielerinnen TSV Morsum, das Maß aller Dinge. Verlustpunktfrei wurde durch die Vorrunde marschiert. Daran sollte sich auch im Halbfinale nichts ändern, denn Kontrahent Morsumer Haihappen wurde beim 8:4 genüsslich „verspeist“. Deutlich spannender verlief das Endspiel gegen den TSV Unicorn. Doch letztlich gelang ein knapper 8:7-Erfolg. Tanja Schulz, die ihre Handballschuhe schon längst an den Nagel gehängt hat, nahm den üppigen Getränkegutschein sowie den obligatorischen Siegersekt, der nicht nur durch die Kehlen floss, entgegen: „Das Turnier ist einfach nur toll. Daher ist es einfach nur schön, dass es nun wieder stattgefunden hat. Wir haben uns im Vorfeld bereits mega darauf gefreut.“ Bei Morsum and Friends, die hinter dem Drittplazierten Morsumer Haihappen letztlich Vierte wurden, zeigte die Wulmstorferin Kerstin Brauer, die seit 15 Jahren nicht mehr spielt, nochmals ihre Klasse.

Bei den Herren wurde Titelverteidiger Team Hemelinger im Endspiel seiner Favoritenrolle gerecht. Allerdings leistete der TSV Intschede bei der knappen 4:5-Niederlage ordentlich Gegenwehr. In der Vorrunde hatten die Oldies vom Weserstrand die Nase vorne gehabt. Verantwortlich dafür war eine überraschende Niederlage des Favoriten um den agilen Björn „Fichte“ Fechner und Cord Katz, der seine zerrissenen Handballschuhe schon nach der ersten Spielrunde in die Mülltonne gepfeffert hatte, beim 10:11 gegen den TSV Walle. „Damit sind wir zumindest Turniersieger-Besieger. Einmal im Jahr wollen wir uns doch noch mal die Knochen verbiegen“, hat Walles Keeper Sven Paterson die Teilnahme für das kommende Jahr bereits wieder im Blick. Björn Fechner, Kapitän des Siegerteams, strahlte: „Wir haben die geilste Truppe und souverän unseren Titel verteidigt. Jetzt gibt es endlich einen weiteren Stern für den nächsten Turniersieg auf unserem Trikot.“ Oben vom Kommandowagen hatte Klaus Fricke einen guten Überblick: „Wir haben echt tolle Spiele auf einem richtig guten Niveau gesehen.“ Abteilungsleiter Kühl merkte noch an: „Wir nehmen natürlich jetzt schon Anmeldungen für das nächste Jahr an und hoffen auf ein paar mehr Teilnehmer.“ bjl